Сузе Жељка Обрадовића због Гробара: Жоц заплакао на аеродрому

Жељко Обрадовић слетио је у Београд у четвртак увече, дан након што је поднио оставку. Навијачи Партизана нису се мирили са том одлуком најтрофејнијег тренера, већ су га дочекали на аеродрому у досад незапамћеном броју.
Хиљаде навијача црно-бијелих окупиле су се на "Николи Тесли" и бројали су минуте до слетања авиона на лету из Атине у 18.07, а потом и до изласка Жељка Обрадовића међу њих. Када се појавио, "Жоц" се споро кретао кроз масу навијача Партизана.
Док је корак по корак ишао ка излазу, окупљени навијачи око Обрадовића неколико пута су утишавали масу, ишчекујући његово обраћање, али оно се није догодило. Најтрофејнији тренер Европе одабрао је да се не оглашава неколико сати након што KK Партизан није прихватио његову неопозиву оставку, а председник црно-белих Остоја Мијаиловић рекао да чини све да Обрадовић остане.
До даљег, ово ће бити последња Обрадовићева порука о оставци.
Више хиљада Гробара је стигло на аеродром "Никола Тесла" да пружи подршку Жељку Обрадовићу, те тако му покаже безрезервну подршку и љубав, што је дирнуло и самог Жељка.
Он је првобитно на аеродрому прошао без иједне речи, али су га емоције сустигле напољу.
Како се могло видети на снимку који је објавио бивши рукометаш Партизана Иван Димитријевић, Жељко Обрадовић је и заплакао док је одлазио и гледао Гробаре који су га дочекали.
