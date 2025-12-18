Logo
Владимир Путин путује у Америку

Извор:

Б92

18.12.2025

20:49

Сједињене Америчке Државе се припремају за могућу посјету руског предсједника самиту Г20 у Мајамију у децембру 2026. године, саопштила је Светлана Лукаш, руски представник у међународној организацији.

"(Предсједавајућа земља) се припрема за учешће Владимира Владимировича Путина на самиту у Мајамију сљедећег децембра", рекла је Лукаш.

Први састанак представника Г20 у оквиру новоуспостављеног америчког предсједништва одржан је у Вашингтону 15. и 16. децембра.

Бивши, садашњи и будући предсједници прећутно чине управљачку "тројку", чији заједнички рад обезбјеђује досљедност и континуитет у раду организације.

Тренутно, заједно са Сједињеним Државама, укључује Бразил и Јужну Африку.

Самит лидера Г20 2025. године одржан је 22. и 23. новембра у Јоханесбургу.

Руску делегацију је предводио замјеник шефа предсједничке администрације Максим Орешкин.

Владимир Путин

Америка

Русија

