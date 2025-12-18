Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Извор:
Агенције
18.12.2025
17:45
Сједињене Државе су увеле санкције двојици судија Међународног кривичног суда (МКС) који су директно умијешани у политизоване и нелегитимне акције против Израела, саопштио је амерички државни секретар Марко Рубио.
"САД су биле јасне - наставићемо да одговарамо значајним и опипљивим посљедицама да бисмо се заштитили од правних поступака МКС-а, злоупотребе моћи и очигледног непоштовања суверенитета САД и Израела", саопштио је Рубио.
Он је навео да су санкције уведене судији Гочу Лордкипанидзеу из Грузије и Ерденебалсурену Дамдину из Монголије.
"Ове особе су се директно укључиле у напоре МКС-а да истражи, ухапси, притвори или гони израелске држављане, без сагласности Израела, укључујући гласање већином у корист пресуде МКС-а против жалбе Израела 15. децембра", објавио је Рубио.
Он је нагласио да САД и Израел нису потписници Римског статута и стога одбацују надлежност МКС-а.
