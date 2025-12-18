Logo
Large banner

Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Извор:

Агенције

18.12.2025

17:45

Коментари:

0
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Сједињене Државе су увеле санкције двојици судија Међународног кривичног суда (МКС) који су директно умијешани у политизоване и нелегитимне акције против Израела, саопштио је амерички државни секретар Марко Рубио.

"САД су биле јасне - наставићемо да одговарамо значајним и опипљивим посљедицама да бисмо се заштитили од правних поступака МКС-а, злоупотребе моћи и очигледног непоштовања суверенитета САД и Израела", саопштио је Рубио.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Он је навео да су санкције уведене судији Гочу Лордкипанидзеу из Грузије и Ерденебалсурену Дамдину из Монголије.

"Ове особе су се директно укључиле у напоре МКС-а да истражи, ухапси, притвори или гони израелске држављане, без сагласности Израела, укључујући гласање већином у корист пресуде МКС-а против жалбе Израела 15. децембра", објавио је Рубио.

Он је нагласио да САД и Израел нису потписници Римског статута и стога одбацују надлежност МКС-а.

Подијели:

Тагови:

Америка

SAD

Sud u Hagu

Sankcije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0
Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

3 ч

0
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Сцена

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

3 ч

0
Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Хроника

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

3 ч

0

Више из рубрике

На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Свијет

На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

3 ч

0
Илустрација

Свијет

Монструозно дјело: Социјални радник силовао стогодишњу баку

4 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију

4 ч

0
Нестала Мишел

Свијет

Отету кћерку пронашао након 43 године

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

20

34

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

20

30

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

20

05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

20

01

Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner