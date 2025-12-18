Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Извор:
Курир
18.12.2025
17:13
Коментари:0
Познати музичар своју каријеру започео је прије више од 40 година, а тек знатно касније јавно је говорио о свом правом имену и разлозима због којих га је промијенио.
Ален Исламовић прославио се као пјевач група "Дивље јагоде" и "Бијело дугме", након чега је изградио и успјешну соло каријеру.
Остали спортови
Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог
Иако је деценијама један од најпознатијих извођача на простору бивше Југославије, мало је оних који знају како се заправо зове и због чега је узео умјетничко име.
"Када је дошло до успона 'Дивљих јагода', групе у којој је Исламовић пјевао, челници тадашњег 'Југотона' изнијели су идеју која му се у почетку није допала. Предложили су Алији да користи умјетничко име Ален, уз објашњење да то боље звучи и да ће тако лакше стећи популарност код публике. У почетку се нећкао и није желио мијењати своје име, али је на крају прихватио савјет надређених. Данас готово нико не зна да се Ален заправо зове Алија", испричао је раније извор близак пјевачу за "Курир".
Друштво
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе
Након тих навода, и сам Исламовић је потврдио да су ове информације тачне.
"Тачно је. У томе нема ништа необично, многе свјетске звијезде бирају друго име под којим се представљају јавности, најчешће оно које звучи привлачније. Тако је било и у мом случају", објаснио је Исламовић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму