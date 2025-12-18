Logo
Large banner

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Извор:

Курир

18.12.2025

17:13

Коментари:

0
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Познати музичар своју каријеру започео је прије више од 40 година, а тек знатно касније јавно је говорио о свом правом имену и разлозима због којих га је промијенио.

Ален Исламовић прославио се као пјевач група "Дивље јагоде" и "Бијело дугме", након чега је изградио и успјешну соло каријеру.

Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

Иако је деценијама један од најпознатијих извођача на простору бивше Југославије, мало је оних који знају како се заправо зове и због чега је узео умјетничко име.

"Када је дошло до успона 'Дивљих јагода', групе у којој је Исламовић пјевао, челници тадашњег 'Југотона' изнијели су идеју која му се у почетку није допала. Предложили су Алији да користи умјетничко име Ален, уз објашњење да то боље звучи и да ће тако лакше стећи популарност код публике. У почетку се нећкао и није желио мијењати своје име, али је на крају прихватио савјет надређених. Данас готово нико не зна да се Ален заправо зове Алија", испричао је раније извор близак пјевачу за "Курир".

sveti nikola nikoljdan

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Након тих навода, и сам Исламовић је потврдио да су ове информације тачне.

"Тачно је. У томе нема ништа необично, многе свјетске звијезде бирају друго име под којим се представљају јавности, најчешће оно које звучи привлачније. Тако је било и у мом случају", објаснио је Исламовић.

Подијели:

Тагови:

Alen Islamović

Име

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Тенис

Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

42 мин

0
Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Друштво

Додик: Свијет је добро мјесто захваљујући дјеци

46 мин

0
Илустрација

Свијет

Монструозно дјело: Социјални радник силовао стогодишњу баку

50 мин

0
Самира Лончаревић

Сцена

Бивша жена Џенана Лончаревића данас има разлога за славље

57 мин

0

Више из рубрике

Самира Лончаревић

Сцена

Бивша жена Џенана Лончаревића данас има разлога за славље

57 мин

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Сцена

Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

2 ч

0
Глумица позира на промоцији филма

Сцена

Илон Маск на друштвеним мрежама коментарисао груди Сидни Свини

3 ч

0
Тешка тужба потреса Холивуд: Од Траволте тражи 50 милиона, тврди да је син њен!

Сцена

Тешка тужба потреса Холивуд: Од Траволте тражи 50 милиона, тврди да је син њен!

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

17

07

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

16

55

Народ прича: Милићи

16

55

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

16

45

Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner