Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

Извор:

Телеграф

18.12.2025

16:45

Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис
Новак Ђоковић се већ дужи период налази у Грчкој гдје је одлучио да се скраси са породицом, а још једном је направио велику услугу дјечаку по имену Рафаел Пагонис, домаћем младом тенисеру са којим је одрадио још један тренинг.

Новак је након тога добио слику њих двојице са прошлог тренинга, на шта је ставио аутограм и оставио поруку која може да храбри и Грчку и овог младића.

"Заиста сјајно проведено вријеме са младим грчким играчем Рафаелом Пагонисом. Ово је будућа звијезда нашег спорта. Молим те, сјети се овог тренинга када будеш освојио свој први Грен слем", написао је Новак.

Велика је штета што Ђоковић није у прилици да овако обучава нашу дјецу која би могла да га наслиједе и високо држе заставу Србије у тенису и свјетском спорту.

Но, најбољи свих времена је већ почео са припремама за нову сезону коју ће отпочети у Аделејду нешто послије Божића, а онда ће наставити на свом омиљеном Аустралијан Опену гдје ће покушати да појури 25. Грен слем титулу, преноси Телеграф.

Новак Ђоковић

Грчка

tenis

