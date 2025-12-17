Logo
Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година

Извор:

Танјуг

17.12.2025

13:37

Коментари:

0
Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз прекинуо је данас сарадњу са тренером Хуаном Карлосом Ферером послије седам година током који је освојио шест гренд слем пехара.

"Веома ми је тешко да напишем овај пост. Послије више од седам година заједно, Хуанки и ја смо одлучили да окончамо наше заједничко вријеме као тренер и играч. Хвала што си моје дечје снове претворио у стварност. Заиста сам уживао у сваком кораку са вама. Хвала ти на свему, Хуанки", стоји између осталог у објави 22-годишњег Шпанца.

Алкараз је по два пута освајао Ју Ес опен, Вимблдон и Ролан Гарос, али још увијек није успио да подигне пехар на Аустралијан опену.

Тагови:

tenis

trener

Коментари (0)
