Алкараз прекинуо сарадњу са тренером послије седам година

Извор:
Танјуг
17.12.2025
13:37
Коментари:0
Шпански тенисер Карлос Алкараз прекинуо је данас сарадњу са тренером Хуаном Карлосом Ферером послије седам година током који је освојио шест гренд слем пехара.
"Веома ми је тешко да напишем овај пост. Послије више од седам година заједно, Хуанки и ја смо одлучили да окончамо наше заједничко вријеме као тренер и играч. Хвала што си моје дечје снове претворио у стварност. Заиста сам уживао у сваком кораку са вама. Хвала ти на свему, Хуанки", стоји између осталог у објави 22-годишњег Шпанца.
Свијет
Путин: Запад је растргнуо Југославију и Србе
Алкараз је по два пута освајао Ју Ес опен, Вимблдон и Ролан Гарос, али још увијек није успио да подигне пехар на Аустралијан опену.
Најновије
Најчитаније
15
32
15
32
15
28
15
27
15
24
Тренутно на програму