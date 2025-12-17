Logo
Хитно отворити прелаз Градишка, БиХ трпи штету од око милијарду КМ

СРНА

17.12.2025

13:16

Спољнотрговинска комора БиХ захтијева од надлежних институција убрзавање процедуре отварања новог граничног прелаза Градишка ради бржег протока роба, посебно оних које подлијежу фитосанитарном и ветеринарском надзору, одлучено је једногласно на Скупштини Коморе, која је данас одржана у Требињу.

Указује се да привреда БиХ годишње трпи штету од око милијарду КМ због дугих чекања на границама, као и да је управо прелаз Градишка жила куцавица економије, јер се више од 90 одсто робе, која подлијеже фитосанитарном и ветеринарском надзору, транспортује преко тог прелаза.

граница1

Подсјећа се да је Спољнотрговинска комора у протеклих неколико година захтијевала редефинисање статуса граничних прелаза са Хрватском, којих има 15, због постојања сталних застоја и задржавања.

Прошле године је у 2024. години око 19 одсто теретних возила, 24 одсто аутобуса, 13 одсто путничких возила и 15 одсто путника користило гранични прелаз Градишка, који је један од два пријелаза са статусом БИП /за све врсте роба/, саопштено је из Спољнотрговинске коморе.

Истовремено, други гранични прелаз са статусом БИП - Бијача прошле године је користило само 5,6 одсто теретних возила, 18 одсто аутобуса, 5,7 одсто путничких возила и око 7,6 одсто путника.

Званични подаци показују да током цијеле године, преко граничног прелаза Градишка ка државама Западне и Централне Европе саобраћају 94 редовне аутобуске линије од укупно 362, односно 26 одсто, а преко прелаза Бијача само једна.

То значи, како је наведено, да су сва роба биљног и животињског поријекла, те више од једне четвртине редовних аутобуских линија према Западној и Централној Европи, усмјерени на један од два прелаза са статусом БИП.

Приоритет Спољнотрговинске коморе укључује континуиране активности усмјерене на убрзање протока роба и људи на граничним прелазима, као и редефинирање статуса прелаза с Хрватском.

То редефинисање подразумијева отварање граничних прелаза Доњи Свилај и Изачић за све врсте робе и прелаза Орашје, Каменско и Иваница са обостраним фитосанитарним контролама.

Представници у Скупштини су компаније које дјелују кроз различите привредне асоцијације унутар Спољнотрговинске Коморе, па тако представљају привреднике БиХ у цјелини.

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

