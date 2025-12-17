Logo
Многи се окрећу Светом Николи у помоћ: Молитве светитељу за 6 различитих животних проблема

17.12.2025

10:04

Постоје тренуци у животу када човјек више не тражи објашњења, савјете или рјешења. Када се умори од размишљања и борбе.

Тада се, често готово инстинктивно, окреће вјери. Не зато што очекује чудо, већ зато што му је потребна утјеха. Управо у тим тренуцима, многи вјерници се обраћају Светом Николи Чудотворцу, светитељу коме се говори тихо, искрено и без задршке.

Његово име вијековима се изговара у домовима, црквама и у самоћи. Није то само светитељ празника и обичаја, већ заштитник оних који су притиснути бригама, страхом и неизвјесношћу. Вјерници вјерују да Свети Никола разумије људску патњу јер је и сам живот посветио другима - без буке, без славе, без потребе да буде виђен.

Свети Никола

Друштво

Многи Срби праве једну грешку: Ево како треба да изгледа трпеза за Светог Николу

Свети Никола као ослонац у тренуцима када нема одговора

У хришћанском предању, Свети Никола је познат као светитељ који помаже онда када се чини да је све изгубљено. Помагао је сиромашнима у тајности, избављао људе из опасности и био уз оне које је свијет заборавио. Због тога се вјерници данас не моле Светом Николи само из навике, већ из осјећаја блискости и повјерења.

Најчешће му се обраћају:

када се суоче са тешком животном одлуком

у тренуцима болести и страха

када не знају како да заштите своју породицу

када их притисну финансијске и егзистенцијалне бриге

пред путовања и неизвјесне животне путеве

Молитва Светом Николи у тренуцима дубоке невоље

Када се човјек нађе пред проблемом који превазилази његове снаге, молитва постаје разговор срца. Молитва Светом Николи тада се изговара са вјером да светитељ може да донесе мир, чак и онда када се околности не промијене одмах.

Молитва:

"Свети Никола, чудотворче и заштитниче, погледај на нас у овом часу невоље. Као што си некада смиривао олује и спасавао оне у опасности, смири и наше страхове. Подари нам снагу, разборитост и мир у срцу. Буди уз нас и не остављај нас саме. Амин."

илу-поклони-08122025

Савјети

Ове поклоне никако не треба носити на Светог Николу: Вјерује се да доносе несрећу

Молитва Светом Николи за дјецу - тиха молба сваког родитеља

Родитељи се често моле Светом Николи онда када не могу да утичу на све оно што чека њихову дјецу. У тој молитви нема захтјева, већ жеље да дјеца буду сачувана од зла, болести и погрешних путева.

Молитва:

"Свети Никола, чувару дјеце, прими наше молитве за наше синове и кћери. Чувај их у здрављу и миру, води их путем доброте и сачувај њихове душе. Нека твоја заштита буде са њима у сваком дану и свакој ноћи. Амин."

Молитва Светом Николи за сиромашне и оне који су остали без излаза

Свети Никола се у народу посебно поштује због своје великодушности и бриге за сиромашне. Вјерници му се моле не само за себе, већ и за све оне који живе у неимаштини, без сигурности и подршке.

Молитва:

"Свети Никола, добри и милостиви, погледај на све који живе у оскудици и бризи. Подари им утјеху, наду и излаз из невоља. Научи нас да будемо људи који помажу, а не пролазе поред туђе патње. Амин."

Свети Никола

Друштво

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

Молитва Светом Николи за путнике и оне који су далеко од дома

Путовања су често симбол неизвјесности. Зато се Свети Никола вијековима призива као заштитник путника и помораца, оних који одлазе и надају се сигурном повратку.

Молитва:

"Свети Никола, заштитниче путника, буди уз све који су на путу. Сачувај их од несрећа и страха, води их сигурним путем и врати њиховим домовима у миру. Амин."

Зашто молитве Светом Николи и данас имају снагу

Вјерници вјерују да молитва Светом Николи није позив на чудо, већ позив на мир. Његова снага, према предању, не лежи само у помоћи, већ у осјећају да човјек није сам док пролази кроз тешке тренутке.

У времену неизвјесности, убрзаног живота и сталних брига, молитве Светом Николи остају тихо уточиште. Оне не мијењају свијет преко ноћи, али мијењају оно најважније - унутрашње стање човјека.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

''Пола народа слави, пола иде на славу'' Ево шта никако не треба поклањати домаћину за Светог Николу

Светитељ коме се вјерници враћају када све друго утихне

Када се утишају савјети, када се исцрпе рјешења и када човјек остане сам са собом, многи се враћају молитви Светом Николи. Не зато што очекују одговор одмах, већ зато што у тој молитви проналазе снагу да наставе даље.

И управо у тој тишини, вјерници вјерују, Свети Никола остаје близу.

(Она.рс)

