Данас облачно вријеме са повременом кишом

Извор:
СРНА
17.12.2025
08:10
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са максималном температуром од седам до 13 степени Целзијусових.
У Херцеговини и Крајини биће вјетровито и облачно, повремено са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У осталим пределима биће суво и сунчаније.
Увече и наредне ноћи вјетар ће слабити и падавине престати, а на сјеверу и истоку локално ће доћи до формирања магле.
Друштво
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама
Дуваће слаб до умјерен вјетар јужних смјерова који ће повремено у Крајини и високој Херцеговини бити јак.
Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима на истоку од минус три, а дневна од седам до 13 степени Целзијусових.
Јутрос је у већини предјела претежно облачно вријеме, са кишом у Херцеговини, те западним и сјеверозападним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Друштво
Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус три, Бијељина, Приједор, Сребреница, Вишеград и Тузла нула, Бањалука, Гацко и Зеница један, Сарајево два, Дрвар три, Чемерно пет, Мостар шест, Ливно седам, те Требиње девет степени Целзијусових.
Друштво
50 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму