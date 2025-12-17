Logo
Large banner

Данас облачно вријеме са повременом кишом

Извор:

СРНА

17.12.2025

08:10

Коментари:

0
Данас облачно вријеме са повременом кишом
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме са максималном температуром од седам до 13 степени Целзијусових.

У Херцеговини и Крајини биће вјетровито и облачно, повремено са кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У осталим пределима биће суво и сунчаније.

Увече и наредне ноћи вјетар ће слабити и падавине престати, а на сјеверу и истоку локално ће доћи до формирања магле.

влашић снијег сц фб

Друштво

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Дуваће слаб до умјерен вјетар јужних смјерова који ће повремено у Крајини и високој Херцеговини бити јак.

Минимална температура ваздуха од нула до шест, у вишим предјелима на истоку од минус три, а дневна од седам до 13 степени Целзијусових.

Јутрос је у већини предјела претежно облачно вријеме, са кишом у Херцеговини, те западним и сјеверозападним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

zima hladnoca

Друштво

Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус три, Бијељина, Приједор, Сребреница, Вишеград и Тузла нула, Бањалука, Гацко и Зеница један, Сарајево два, Дрвар три, Чемерно пет, Мостар шест, Ливно седам, те Требиње девет степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Kiša

oblačno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

Друштво

Српску јутрос оковао минус, измјерено и минус 7!

2 д

0
И данас тмурно и веома хладно вријеме

Друштво

И данас тмурно и веома хладно вријеме

2 д

0
У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Друштво

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

3 д

0
Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

Друштво

Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

3 д

0

Више из рубрике

Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака

Друштво

Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака

50 мин

0
Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

Друштво

Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

1 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо важну светитељку: Ово су најважнији обичаји на Свету Варвару

1 ч

0
Слијетање авиона у магловито Сарајево

Друштво

Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

46

Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

08

39

Хорор у Пољској! Ученица убила другарицу након свађе, полиција пронашла тијело поред школе

08

37

Трамп запријетио: Венецуела окружена највећом флотом икад

08

31

Уочи Светог Николе чак 3 опасна временске појаве: Од Нове године чека нас хаос

08

30

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner