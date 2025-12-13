Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

13.12.2025
20:29
Коментари:0
Наставља се утицај снажног антицклона и високог ваздушног притиска, па је вријеме и у нашем региону веома стабилно и суво.
Овакво вријеме већ данима и Црној Гори доноси стабилно време. И наредних дана биће ведро и стабилно. Јутра ће бити хладна.
Магла се очекује у сјеверним и централним предјелима, а у већини предела и мраз, сем на југу. Јутарња температура биће од -5 на сјеверу до 0 степени у централним предјелима и од 2 до 4°C на југу, на приморју до 8 степени.
Током дана биће сунчано и веома топло за ово доба године, због прилива још топлије ваздушне масе са југа.
Наредне седмице у БиХ се очекују необичне температуре за овај дио године. Четвртак и петак би могли донијети максималну и до 15 степени, док ће јутра бити нешто хладнија.
