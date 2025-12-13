Logo
Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

13.12.2025

20:29

Наставља се утицај снажног антицклона и високог ваздушног притиска, па је вријеме и у нашем региону веома стабилно и суво.

Овакво вријеме већ данима и Црној Гори доноси стабилно време. И наредних дана биће ведро и стабилно. Јутра ће бити хладна.

Магла се очекује у сјеверним и централним предјелима, а у већини предела и мраз, сем на југу. Јутарња температура биће од -5 на сјеверу до 0 степени у централним предјелима и од 2 до 4°C на југу, на приморју до 8 степени.

Током дана биће сунчано и веома топло за ово доба године, због прилива још топлије ваздушне масе са југа.

Наредне седмице у БиХ се очекују необичне температуре за овај дио године. Четвртак и петак би могли донијети максималну и до 15 степени, док ће јутра бити нешто хладнија.

Временска прогноза

