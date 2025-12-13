Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

Извор:
Курир
13.12.2025
20:10
Коментари:0
Нетрпељивост између Анели Ахмић и Луке Вујовића расте из секунде у секунду, те је њихов сукоб тотално ескалирао након што је сазнала да је он Дачи Виријевићу рекао да је њено понашање веома промискуитетно.
Између њих је дошло до тоталног хаоса, а учесници су са стране немо посматрали жестоку свађу бившег пара.
Након што ју је пљунуо она је кренула њега да шамара и песничи, те је Лука задобио ударце у предјелу главе.
Он је потом њу више пута пљунуо, стегао, а у два наврата је пала на под.
Кренуо је да је вуче, а одмах је улетело обезбјеђење које је спријечило даљи хаос и карамбол.
Погледајте снимак:
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму