Logo
Large banner

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

Извор:

Курир

13.12.2025

20:10

Коментари:

0
Туча у Елити
Фото: Printscreen/Youtube/

Нетрпељивост између Анели Ахмић и Луке Вујовића расте из секунде у секунду, те је њихов сукоб тотално ескалирао након што је сазнала да је он Дачи Виријевићу рекао да је њено понашање веома промискуитетно.

Између њих је дошло до тоталног хаоса, а учесници су са стране немо посматрали жестоку свађу бившег пара.

Озбиљна туча

Након што ју је пљунуо она је кренула њега да шамара и песничи, те је Лука задобио ударце у предјелу главе.

Он је потом њу више пута пљунуо, стегао, а у два наврата је пала на под.

Кренуо је да је вуче, а одмах је улетело обезбјеђење које је спријечило даљи хаос и карамбол.

Погледајте снимак:

Подијели:

Тагови:

elita

rijaliti

Туча

Анели Ахмић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Сцена

Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

2 д

0
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Сцена

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

5 д

0
Сукоб у Елити

Сцена

Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити

1 седм

0
Мина Врбашки добила милионску казну

Сцена

Мина Врбашки добила милионску казну

1 седм

0

Више из рубрике

Преминуо Бора Мерцедес

Сцена

Преминуо Бора Мерцедес

32 мин

0
Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Сцена

Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

2 ч

0
Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

Сцена

Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

7 ч

0
Испливао снимак с лица мјеста: Карлеуша и Драгана се среле након прекида пријатељства

Сцена

Испливао снимак с лица мјеста: Карлеуша и Драгана се среле након прекида пријатељства

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

20

10

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

19

58

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

19

50

Преминуо Бора Мерцедес

19

46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner