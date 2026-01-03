Logo
Large banner

Сутра захлађење и обилније падавине

03.01.2026

13:40

Коментари:

0
Сутра захлађење и обилније падавине
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује погоршање времена уз обилније падавине и захлађење, те максималну температуру ваздуха од нула до три степена Целзијусова.

Већ током ноћи јача киша и пљускови са грмљавином захватиће Херцеговину, а затим и западне предјеле, гдје се очекују јаче сњежне падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

До јутра ће падавине захватити све крајеве па ће током дана бити облачно и све хладније уз обилнији снијег у свим предјелима, осим Херцеговине гдје се очекују обилна киша и пљускови праћени грмљавином.

Јаче падавине се настављају и током вечери и наредне ноћи па се у већини крајева очекује 10 до 30 центиметара снијега у нижим крајевима и до пола метра у вишим предјелима.

Николас Мандуро

Свијет

Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура

Најмање снијега биће на крајњем сјеверозападу и југоистоку, око пет центиметара.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, на југоистоку и у Херцеговини умјерен, на ударе и јак јужни.

У већини предјела данас је претежно облачно вријеме, понегдје у Херцеговини пада киша, а у осталим предјелима снијег.

Подијели:

Тагови:

padavine

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Денис Делић, хуманитарна акција

Друштво

За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

3 ч

0
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Друштво

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

3 ч

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Друштво

Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

4 ч

0
Путеви мокри и клизави

Друштво

Путеви мокри и клизави

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner