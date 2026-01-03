Сутра захлађење и обилније падавине

03.01.2026
13:40
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује погоршање времена уз обилније падавине и захлађење, те максималну температуру ваздуха од нула до три степена Целзијусова.
Већ током ноћи јача киша и пљускови са грмљавином захватиће Херцеговину, а затим и западне предјеле, гдје се очекују јаче сњежне падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
До јутра ће падавине захватити све крајеве па ће током дана бити облачно и све хладније уз обилнији снијег у свим предјелима, осим Херцеговине гдје се очекују обилна киша и пљускови праћени грмљавином.
Јаче падавине се настављају и током вечери и наредне ноћи па се у већини крајева очекује 10 до 30 центиметара снијега у нижим крајевима и до пола метра у вишим предјелима.
Најмање снијега биће на крајњем сјеверозападу и југоистоку, око пет центиметара.
Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, на југоистоку и у Херцеговини умјерен, на ударе и јак јужни.
У већини предјела данас је претежно облачно вријеме, понегдје у Херцеговини пада киша, а у осталим предјелима снијег.
