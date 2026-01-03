Logo
Путеви мокри и клизави

Извор:

АТВ

03.01.2026

08:43

Фото: АТВ

У Републици Српској јутрос се саобраћа по претежно мокрим и клизавим коловозима, а на подручју Посавине пада снијег који се задржава на коловозу, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.

Због ниске јутарње температуре могућа је поледица у вишим предјелима и преко планинских превоја.

Игор Калабухов

Република Српска

Калабухов: Није нормално да БиХ три деценије буде под протекторатом

Из АМС упозоравају возаче и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, а у котлинама на мјестимично смањену видљивост због магле.

Забрањен је превоз експлозивних метерија, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим пиротехничких средстава за извођење највљених ватромета, од 12.00 часова 6. јануара до поноћи 7. јануара и 9. јануара цијели дан.

На подручју Бањалуке 8. јануара је забрањен превоз експлозивних метерија, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају.

Приведени су крају радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина - Нова Топола и пуштен је саобраћај, али је потребен опрез због завршних радова.

Zemljotres

Свијет

У земљотресу повријеђено 12 људи

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута /брзе цесте/ Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара.

Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.

Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.

Болница

Свијет

Пријављен рекордан број хоспитализација због грипа у једној недјељи

Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.

У Федерацији БиХ на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.

