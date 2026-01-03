Славимо Свету мученицу Јулијану: Жене данас једно треба да ураде за испуњење свих жеља

Извор:
Курир
03.01.2026
08:01
Српска православна црква(СПЦ) и њени вјерници данас славе дан Свете мученице Јулијане и шест стотина тридесет мученика с њом.
Света мученица Јулијана је ранохришћанска светитељка која је живјела у Никомидији крајем 3. вијека. Иако је живјела у дому незнабожаца рано је чула проповијед неког хришћанина и повјеровала у Христа и Бога.
Неки римски сенатор Елевсије је био њен вјереник. Да би га одвратила од себе, Јулијана му је рекла, да се неће удати за њега ако не буде постао епарх тога града. То му је предложила мислећи да никада неће стићи до те функције. Међутим, Елевсије се потрудио и постао епарх никомидијски. Јулијана му је тада открила, да је она хришћанка и да не може ступити са њим у брак, док он не прими њену вјеру говорећи:
"Шта нам вриједи бити тјелесно уједињени, а духом раздијељени?"
Елевсије се тада изнервирао и тужио је њеном оцу. Отац ју је критиковао и тукао, па је онда предао епарху на мучење. У хришћанској традицији се спомиње да је Јулијету Исус Христос исцјелио у тамници и она је изашла пред епарха потпуно здрава. Епарх ју је потом бацио у зажарену пећ, међутим ватра јој није наудиа. Видјевши то многи су повјеровали у Исуса. У хришћанство је прешло пет стотина мушкараца и стотину тридесет жена.
Све њих је епарх осудио на смрт и наредио да их посеку мачем. На исту судбину осуђена је и Јулијета. Глава јој је одсјечена 304. године. У хришћанској традицији се спомиње да је Елевсија убрзо стигла Божја казна и да му се на мору разбила лађа. Међутим, он се није удавио него испливао на неко острво, где су га пси растргли и појели.
Света мученица Јулијана сматра се заштитницом жена и дјевојака, али и свих који неправедно пате и страдају. Народно вјеровање каже да ће се женама данас остварити свака жеља коју зажеле помињући име Свете Јулијете и изговарајући ову молитву:
"Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе. Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше."
(Курир)
