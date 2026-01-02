Додик: Професор Лукић својим радом и знањем дао немјерљив допринос развоју Српске

02.01.2026
Са великом тугом примио сам вијест о смрти професора емеритуса др Владимира Лукића, бившег предсједника Владе Републике Српске и првог декана Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Својим радом и знањем дао је немјерљив допринос развоју Републике Српске, јачању њених институција и унапређењу академске заједнице. Као истакнути универзитетски професор оставио је дубок траг у јавном, научном и образовном животу Српске - додаје Додик.
Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић
Како истиче, одлазак професора др Владимира Лукића представља велики губитак за Републику Српску.
- Породици, пријатељима и колегама упућујем искрено саучешће - навео је Додик у телеграму саучешћа поводом смрти проф. емеритуса др Владимира Лукића, преноси РТРС.
