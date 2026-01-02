Брачни пар Милошевић дјеци уљепшава празнике: Скоро три деценије спремају пакетиће за најмлађе

Аутор:Божана Живановић
Брачни пар Милошевић из Доње Палежнице непуне три деценије дјеци у свом и сусједним селима уљепшава празнике.
Пакетићи за најмлађе, идеја је на коју су Борка и Ранко дошли давне 1997. Имају дјецу и унучиће, али срце им је пуно када обрадују и друге.
“Зато што волим дјецу, без обзира чија су дјеца ја сву дјецу волим ваљда кроз продавницу како сам радила тако сам завољела сву дјецу", каже Борка Милошевић.
За њих им ништа није тешко. Три дана се пакују пакетићи, сваке године припрема нова декорација. Санке које их возе селом, сами су осмислили.
"Не треба ту много, санке које сам сам рукотворио направио комбинација точкова кад има снијега скину се точкови и обрнуто", прича Ранко Милошевић.
У њихово вријеме причају Милошевићи, учионице су биле пуне, али није било пакетића. Сада је слика другачија. Вољели би да је више граје, и више породица попут Мићића, који имају троје дјеце.
"Не знам шта да вам кажем задржава ме ово наше мјесто, фино нам је ту нам је добро за сад је добро, да се не расипамо. Бавим се мало пољопривредом имам нешто тек толико за себе и радим супруга с дјецом", каже Боро Мићић, из Палежнице.
У селу су пут, телефон, интернет, струја. Млади ипак одлазе, подручне школе су пред гашењем. Ученика је у односу на прије
15 година стотинак мање. Док има и један ђак, Милошевићи, поручују, од своје традиције неће одустати.
