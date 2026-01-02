Logo
Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Извор:

АТВ

02.01.2026

16:59

Коментари:

0
Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић
Фото: Youtube / Printscreen / RTVGradiska

Први декан Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. емеритус др Владимир Лукић, преминуо је 2. јануара 2026. године у Бањалуци, саопштио је Универзитет.

Др Владимир Лукић рођен је 2. фебруара 1933. године у Доњем Дабру код Санског Моста.

Дипломирао је геодезију на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Загребу 1961. године, а докторирао на Грађевинском факултету у Сарајеву 1990. године.

Од 1995. до 1996. године радио је као професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, а потом је био један од оснивача Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци, гдје је обављао дужност декана у периоду од 1996. до 2003. године.

Проф. др Владимир Лукић обављао је и важне јавне функције: био је предсједник Владе Републике Српске, члан Сената Републике Српске, савјетник у Привредној комори Републике Српске и учествовао у низу других значајних активности.

Информације о комеморацији и сахрани професора Владимира Лукића биће накнадно саопштене.

Коментари (0)
