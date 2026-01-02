Нове цијене путарина ступају на снагу

Извор:
Од 1. јануара 2026. године ступиће на снагу нове цијене путарина на важним аутопутским правцима у Аустрији, што ће осјетити туристи и возачи који често прелазе Алпе ка Италији, Словенији и западном дијелу земље.
Државна компанија ASFINAG, која управља аустријском мрежом аутопутева, прилагодила је цијене за возила до 3,5 тоне - путничке аутомобиле, кампере и мала доставна возила. Повећање цијена прати инфлацију из 2025. године, која је износила око четири процента.
- А9 Глајналм: 12 € (раније 11,50 €)
- А9 Босрук: 7 € (непромијењено)
- А10 Тауерн/Качберг: 15 € (раније 14,50 €)
- А13 Бренер: 12,50 € (раније 12 €)
На примјер, путовање од Минхена до Јужног Тирола преко Бренера коштаће 12,50 € од 2026. године, што је 50 центи више него раније. Пролазак кроз тунел Тауерн до Корушке или Словеније коштаће 15 €.
За возаче који често користе исте руте, цијене вишеструких карата такође расту:
- А9 Пирн: 80 евра (раније 77,50 евра)
- А10 Тауерн: 90 евра (раније 87 евра)
- А13 Бренер: 75 евра (раније 72 евра)
- С16 Арлберг: 78 евра (раније 75 евра)
Упркос повећању цијена, вишеструке карте су и даље приступачније за честе путнике.
ASFINAG објашњава да се цијене редовно усклађују са инфлацијом, а средства од путарина се улажу у одржавање и модернизацију путева. Посебан фокус је на безбиједности - рад тунела, системи за праћење и заштита од лавина.
Аустрија годишње улаже око милијарду евра у своју мрежу аутопутева и брзих путева, а путарине су главни извор овог финансирања.
Компанија савјетује возачима да дигитално купују путарине, путем апликације или веб продавнице, како би избјегли гужве на наплатним рампама, преноси ''Феникс-Магазин“.
