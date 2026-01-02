Logo
Large banner

Нове цијене путарина ступају на снагу

Извор:

Феникс магазин

02.01.2026

13:45

Коментари:

0
Нове цијене путарина ступају на снагу

Од 1. јануара 2026. године ступиће на снагу нове цијене путарина на важним аутопутским правцима у Аустрији, што ће осјетити туристи и возачи који често прелазе Алпе ка Италији, Словенији и западном дијелу земље.

Државна компанија ASFINAG, која управља аустријском мрежом аутопутева, прилагодила је цијене за возила до 3,5 тоне - путничке аутомобиле, кампере и мала доставна возила. Повећање цијена прати инфлацију из 2025. године, која је износила око четири процента.

Цијене појединачних путарина:

- А9 Глајналм: 12 € (раније 11,50 €)

- А9 Босрук: 7 € (непромијењено)

- А10 Тауерн/Качберг: 15 € (раније 14,50 €)

- А13 Бренер: 12,50 € (раније 12 €)

На примјер, путовање од Минхена до Јужног Тирола преко Бренера коштаће 12,50 € од 2026. године, што је 50 центи више него раније. Пролазак кроз тунел Тауерн до Корушке или Словеније коштаће 15 €.

Вишеструке карте

За возаче који често користе исте руте, цијене вишеструких карата такође расту:

- А9 Пирн: 80 евра (раније 77,50 евра)

- А10 Тауерн: 90 евра (раније 87 евра)

- А13 Бренер: 75 евра (раније 72 евра)

- С16 Арлберг: 78 евра (раније 75 евра)

Упркос повећању цијена, вишеструке карте су и даље приступачније за честе путнике.

Зашто путарине расту?

ASFINAG објашњава да се цијене редовно усклађују са инфлацијом, а средства од путарина се улажу у одржавање и модернизацију путева. Посебан фокус је на безбиједности - рад тунела, системи за праћење и заштита од лавина.

Аустрија годишње улаже око милијарду евра у своју мрежу аутопутева и брзих путева, а путарине су главни извор овог финансирања.

Компанија савјетује возачима да дигитално купују путарине, путем апликације или веб продавнице, како би избјегли гужве на наплатним рампама, преноси ''Феникс-Магазин“.

Подијели:

Тагови:

Путарина

Цијене

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тајланд Камбоџа

Свијет

Више од 100 погинулих у саобраћајкама током прославе Нове године

3 ч

0
Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

Република Српска

Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

4 ч

2
Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Друштво

Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

4 ч

0
Анес Поробић је пјевач

Хроника

Тешко повријеђен у несрећи пјевач Звезда Гранда, критично након удеса код Градишке

4 ч

0

Више из рубрике

Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

Друштво

Зимска служба Аутопутева Републике Српске у приправности због најављених падавина

4 ч

0
Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

Друштво

Од недјеље на планинама пола метра снијега, у Херцеговини обилна киша

5 ч

0
Поклон-честитка градоначелника Градишке Зорана Аџић у износу од 1.000 КМ уручена је данас Душани Босанчић, мајци прворођене бебе у Градишци.

Друштво

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

5 ч

0
Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”

Друштво

Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner