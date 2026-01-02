Logo
Large banner

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

Извор:

СРНА

02.01.2026

11:58

Коментари:

0
Поклон-честитка градоначелника Градишке Зорана Аџић у износу од 1.000 КМ уручена је данас Душани Босанчић, мајци прворођене бебе у Градишци.
Фото: SRNA

Поклон-честитка градоначелника Градишке Зорана Аџић у износу од 1.000 КМ уручена је данас Душани Босанчић, мајци прворођене бебе у Градишци.

Дјевојчица Емилија Босанчић, тешка 2,88 килограма, а дуга 50 центиметара, рођена је у породилишту Болнице Градишка 55 минута послије поноћи.

Поклон-честитку су, у име Аџића, уручили начелник Службе градоначелника Драгутин Ковачевић и вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Славко Мекињић.

Начелник Одјељења гинекологије и акушерства Болнице Градишка Дејан Пејић рекао је да су од почетка године рођене двије дјевојчице.

Он је навео да је током 2025. године у овој здравственој установи рођено 596 беба, те подсјетио да се у градишкој Болници порађају и жене из других локалних заједница, најчешће из Козарске Дубице и Српца.

Начелник Службе градоначелника Драгутин Ковачевић рекао је да је за пронаталитетну политику градским буџетом за ову годину планирано 375.000 КМ.

Ковачевић је нагласио да Град континуирано проводи мјере подршке породици и рађању, те да се од ове године свако новорођено дијете дарује са 400 КМ, што је више за 100 КМ у односу на претходну годину.

- Знатна средства издвајају се за поступке вантјелесне оплодње, подршку породицама са четворо и више дјеце, субвенционисање превоза основаца и средњошколаца, као и за боравак дјеце у Јавној предшколској установи `Лепа Радић` - додао је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

беба

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

Занимљивости

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

24 мин

0
Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Тенис

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

30 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

35 мин

0
Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Остали спортови

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

37 мин

0

Више из рубрике

Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”

Друштво

Гори аутомобил на ауто-путу “9. јануар”

47 мин

0
Данас се слави Свети Игњатије Богоносац

Друштво

Данас се слави Свети Игњатије Богоносац

2 ч

0
Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

Друштво

Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

3 ч

0
Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

Друштво

Стиже драматична промјена времена: Сви су се питали хоће ли га бити, а сада ће и претјерати

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner