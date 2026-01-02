Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

Извор:
Поклон-честитка градоначелника Градишке Зорана Аџић у износу од 1.000 КМ уручена је данас Душани Босанчић, мајци прворођене бебе у Градишци.
Дјевојчица Емилија Босанчић, тешка 2,88 килограма, а дуга 50 центиметара, рођена је у породилишту Болнице Градишка 55 минута послије поноћи.
Поклон-честитку су, у име Аџића, уручили начелник Службе градоначелника Драгутин Ковачевић и вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Славко Мекињић.
Начелник Одјељења гинекологије и акушерства Болнице Градишка Дејан Пејић рекао је да су од почетка године рођене двије дјевојчице.
Он је навео да је током 2025. године у овој здравственој установи рођено 596 беба, те подсјетио да се у градишкој Болници порађају и жене из других локалних заједница, најчешће из Козарске Дубице и Српца.
Начелник Службе градоначелника Драгутин Ковачевић рекао је да је за пронаталитетну политику градским буџетом за ову годину планирано 375.000 КМ.
Ковачевић је нагласио да Град континуирано проводи мјере подршке породици и рађању, те да се од ове године свако новорођено дијете дарује са 400 КМ, што је више за 100 КМ у односу на претходну годину.
- Знатна средства издвајају се за поступке вантјелесне оплодње, подршку породицама са четворо и више дјеце, субвенционисање превоза основаца и средњошколаца, као и за боравак дјеце у Јавној предшколској установи `Лепа Радић` - додао је Ковачевић.
