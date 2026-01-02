Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

Извор:
АТВ
02.01.2026
Беживотно тијело мушкарца пронађено је јутрос у паркираном аутомобилу ”сузуки” на путној комуникацији Тријанга - Јахорина, у општини Пале.
У ПУ Источно Сарајево наводе да је у току увиђај, након којег ће бити познато више информација.
”Полицијској управи јутрос је у 9.05 часова пријављено да се на путној комуникацији Тријанга - Јахорина, општина Пале налази путнички аутомобил у којем је беживотно тијело. Полицијски службеници у присуству дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево врше увиђај”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
