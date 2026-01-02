Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

02.01.2026
09:59
Лидл је прославио "рекордни" Божић откривши пораст продаје од 10 одсто након што је готово 51 милион купаца куповало у дисконтној трговини у празничном периоду.
Њемачка група изјавила је да је њено пословање у Великој Британији остварило промет већи од 1.1 милијарде фунти у четири седмице прије католичког Божића.
Број купаца порастао је за 8 одсто у односу на претходну годину, на рекордни ниво, а Лидл је забиљежио готово четири милиона више купаца него претходне године.
Рајан МекДонел, главни извршни директор Лидла ГБ , рекао је:
– 2025. је био рекордни Божић за Лидл – с више купаца који су одлучили куповати код нас него икад прије – истакао је.
Додао је и:
– Наставком улагања у ниске цијене и заговарањем британске хране, а све без компромиса у погледу квалитета, видјели смо пораст лојалности – рекао је главни извршни директор Лидла ГБ , а пренио Индепендент.
