Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

02.01.2026

09:59

Коментари:

0
Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић
Фото: Pixabay

Лидл је прославио "рекордни" Божић откривши пораст продаје од 10 одсто након што је готово 51 милион купаца куповало у дисконтној трговини у празничном периоду.

Њемачка група изјавила је да је њено пословање у Великој Британији остварило промет већи од 1.1 милијарде фунти у четири седмице прије католичког Божића.

Број купаца порастао је за 8 одсто у односу на претходну годину, на рекордни ниво, а Лидл је забиљежио готово четири милиона више купаца него претходне године.

Лидл

Друштво

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

Рајан МекДонел, главни извршни директор Лидла ГБ , рекао је:

– 2025. је био рекордни Божић за Лидл – с више купаца који су одлучили куповати код нас него икад прије – истакао је.

Додао је и:

Лидл

Економија

Хоће ли Лидл у БиХ донијети "екстремно ниске цијене" и притиснути конкуренцију?

– Наставком улагања у ниске цијене и заговарањем британске хране, а све без компромиса у погледу квалитета, вид‌јели смо пораст лојалности – рекао је главни извршни директор Лидла ГБ , а пренио Индепендент.

Лидл

zarada

Коментари (0)
