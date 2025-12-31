Logo
Ево због чега цијена бакра иде ка неслућеним висинама

Извор:

Агенције

31.12.2025

08:31

Коментари:

0
Бакар је на путу ка највећем годишњем расту цијене у више од деценије, прије свега због поремећаја у снабдијевању, слабљења америчког долара, очекиваног раста кинеске економије и велике потрошње на вјештачку интелигенцију, објавио је CNBC.

Аналитичари напомињу да би раст такозваног црвеног метала могао да буде настављен сљедеће године, посебно због страхова од понуде и брзог ширења глобалног развоја центара података.

Тромјесечне цијене бакра на Лондонској берзи метала (ЛМЕ) порасле су данас за 1,5 одсто, на 12.405 долара по тони, након рекордних 12.960 долара у претходној сесији.

Вредност црвеног метала је у 2025. скочила за око 41 одсто, на путу је ка најбољој години од 2009, када је добио више од 140 одсто након што су земље излазиле из глобалне финансијске кризе.

Потражња за бакром сматра се показатељем економског здравља, јер је овај метал од кључне важности за екосистем енергетске транзиције и саставни је дио производње електричних возила, електроенергетских мрежа и ветротурбина.

