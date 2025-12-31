Logo
Земљотрес погодио Калифорнији

Извор:

СРНА

31.12.2025

08:19

Земљотрес погодио Калифорнији
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5,3 степена по Рихтеровој скали догодио се у Сузанвилу, у америчкој савезној држави Калифорнији, саопштено је из Америчког завода за геолошка истраживања.

У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио на дубини од 4,7 километара, јавио је Ројтерс.

За сада нема података о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.

