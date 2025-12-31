Земљотрес погодио Калифорнији

Извор:
СРНА
31.12.2025
08:19
Земљотрес магнитуде 5,3 степена по Рихтеровој скали догодио се у Сузанвилу, у америчкој савезној држави Калифорнији, саопштено је из Америчког завода за геолошка истраживања.
У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио на дубини од 4,7 километара, јавио је Ројтерс.
За сада нема података о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.
