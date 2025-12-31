Logo
Појавио се снимак напада Арабије на луку у Јемену: Емирати најавили повлачење из земље

Извор:

Агенције

31.12.2025

07:56

Коментари:

0
Фото: screenshot

Уједињени Арапски Емирати најавили су повлачење својих преосталих снага из Јемена, након наглог заоштравања односа са Саудијском Арабијом и ваздушног удара на луку Мукала, догађаја који се сматра једном од најозбиљнијих конфронтација двију доскорашњих савезника у посљедњих неколико деценија.

Повод за ескалацију био је ваздушни напад коалиције предвођене Саудијском Арабијом на луку Мукала, у гувернерату Хадрамаут, а снимак удара званично је објавио бригадир Турки ал-Малки, портпарол коалиције.

Напад Арабија Јемен

Свијет

Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

На видеу се види тренутак када пројектил погађа дио лучке инфраструктуре. Према наводима Ријада, мета је била пошиљка оружја и војне опреме која је бродовима стигла из УАЕ, а била намијењена сепаратистичким снагама Јужног прелазног вијећа (СТЦ), које Емирати подржавају.

Напад је изведен у уторак, након што је, како тврди саудијска страна, пошиљка стигла за снаге СТЦ-а које су посљедњих дана у сукобу с јединицама лојалним јеменском предсједничком вијећу и Саудијској Арабији. Саудијска команда потезе Емирата оцијенила је изузетно опасним

Напад је, према доступним подацима, вјероватно био усмјерен на брод Гренланд, који је у Мукалу упловио из УАЕ.

