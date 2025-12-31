Појавио се снимак напада Арабије на луку у Јемену: Емирати најавили повлачење из земље

Извор:
Уједињени Арапски Емирати најавили су повлачење својих преосталих снага из Јемена, након наглог заоштравања односа са Саудијском Арабијом и ваздушног удара на луку Мукала, догађаја који се сматра једном од најозбиљнијих конфронтација двију доскорашњих савезника у посљедњих неколико деценија.
Повод за ескалацију био је ваздушни напад коалиције предвођене Саудијском Арабијом на луку Мукала, у гувернерату Хадрамаут, а снимак удара званично је објавио бригадир Турки ал-Малки, портпарол коалиције.
На видеу се види тренутак када пројектил погађа дио лучке инфраструктуре. Према наводима Ријада, мета је била пошиљка оружја и војне опреме која је бродовима стигла из УАЕ, а била намијењена сепаратистичким снагама Јужног прелазног вијећа (СТЦ), које Емирати подржавају.
Напад је изведен у уторак, након што је, како тврди саудијска страна, пошиљка стигла за снаге СТЦ-а које су посљедњих дана у сукобу с јединицама лојалним јеменском предсједничком вијећу и Саудијској Арабији. Саудијска команда потезе Емирата оцијенила је изузетно опасним
Напад је, према доступним подацима, вјероватно био усмјерен на брод Гренланд, који је у Мукалу упловио из УАЕ.
Saudi military releases footage of MASSIVE airstrike on Yemen’s Mukalla port— RT (@RT_com) December 30, 2025
UAE-supplied military vehicles obliterated from above https://t.co/HJ1aJG9iQj pic.twitter.com/R0RDe5vUe0
