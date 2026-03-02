Јак земљотрес погодио Тајван

Извор:
Телеграф
02.03.2026
19:28
Земљотрес магнитуде 5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у понедјељак, 2. марта 2026. године у 18,20 часова, на подручју сјеверо-источног Тајвана.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 25.211 и дужине 124.93.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље. За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
