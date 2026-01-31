Изненађујуће су: Стево се вратио на Тајван и упоредио цијене са БиХ

Извор:
Агенције
31.01.2026
18:36
Коментари:0
Стив Лин, тајвански улични умјетник који је мјесецима одушевљавао Сарајлије и све грађане БиХ својим наступима уживо, вратио се у матичну земљу.
Од миља прозван Стево Тајванац, Лин је мјесецима са својом гитаром и изведбама највећих домаћих и страних хитова у Ферхадији привлачио пажњу домаћег становништва, али и туриста.
Свијет
Европски лидери спремили тајни план за Трампа
Врло често Лин је истицао како се осјећа изразито угодно у Сарајеву и Босни и Херцеговини, због чега му је повратак на Тајван био поприлично емотиван.
Лин се јавио из Тајвана и то занимљивим видеом у којем, овог пута, централну улогу немају његова гитара и музика.
Наиме, Лин је отишао у један супермаркет на Тајвану који је упоредио са највећим маркетима у БиХ, након чега је представио колико коштају основне животне намирнице и то у конвертибилним маркама.
Стево Тајванац тако је открио да у Тајвану једна јабука кошта 2 КМ, банана 5 КМ, мрква 3 КМ, ђумбир 3 КМ, једна тиквица 3 КМ, један парадајз 2 КМ...
Република Српска
Милорад Додик из Будимпеште: Поносан сам
Он је даље додао да тајванско пиво кошта 3 КМ, јаја коштају 3 КМ, риба 10 КМ, пилетина 10 КМ, литар и по уља кошта 8 КМ, млијеко је 4 КМ, а најјефтинија боца вина кошта 10 КМ.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму