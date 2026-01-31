Logo
Изненађујуће су: Стево се вратио на Тајван и упоредио цијене са БиХ

Фото: Unsplash

Стив Лин, тајвански улични умјетник који је мјесецима одушевљавао Сарајлије и све грађане БиХ својим наступима уживо, вратио се у матичну земљу.

Од миља прозван Стево Тајванац, Лин је мјесецима са својом гитаром и изведбама највећих домаћих и страних хитова у Ферхадији привлачио пажњу домаћег становништва, али и туриста.

Врло често Лин је истицао како се осјећа изразито угодно у Сарајеву и Босни и Херцеговини, због чега му је повратак на Тајван био поприлично емотиван.

Лин се јавио из Тајвана и то занимљивим видеом у којем, овог пута, централну улогу немају његова гитара и музика.

Наиме, Лин је отишао у један супермаркет на Тајвану који је упоредио са највећим маркетима у БиХ, након чега је представио колико коштају основне животне намирнице и то у конвертибилним маркама.

Стево Тајванац тако је открио да у Тајвану једна јабука кошта 2 КМ, банана 5 КМ, мрква 3 КМ, ђумбир 3 КМ, једна тиквица 3 КМ, један парадајз 2 КМ...

Он је даље додао да тајванско пиво кошта 3 КМ, јаја коштају 3 КМ, риба 10 КМ, пилетина 10 КМ, литар и по уља кошта 8 КМ, млијеко је 4 КМ, а најјефтинија боца вина кошта 10 КМ.

