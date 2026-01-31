Европски лидери спремили тајни план за Трампа

Извор:
31.01.2026
Европски лидери су на хитно сазваној вечери саставили тајни план за супротстављање предсједнику САД Доналду Трампу, пише "Њујорк Тајмс".
Самит у Бриселу завршен је у ноћи 23. јануара. На њему се расправљало о ситуацији око Гренланда и проблему трансатлантских односа.
"Он се састоји у томе да се током будућих Трампових провокација сачува смиреност, да се запријети узвратним царинама и, према ријечима званичника, да се иза кулиса ради на томе да Европа постане мање војно и економски зависна од свог све непоузданијег савезника", наводи се у тексту.
Према подацима листа, европске земље су се, између осталог, договориле да раде на диверзификацији трговинских односа, унапређењу својих оружаних снага и смањењу зависности од америчких технологија.
Шеф Бијеле куће је готово одмах по почетку свог другог предсједничког мандата заузео оштар став према европским државама. Једна од првих озбиљних криза био је трговински сукоб изазван америчким царинама против савезника из Старог континента. Други камен спотицања биле су Трампове намјере да дипломатским путем ријеши ситуацију у Украјини, супротно жељама Европљана да се сукоб настави.
Међу најновијим епизодама је и настојање америчког предсједника да преузме контролу над Гренландом, због чега се на Западу почело говорити о могућем распаду НАТО.
Говорећи прошле недјеље на Свјетском економском форуму у Давосу, Трамп је упутио оштре критике Европи. Према његовим ријечима, она се креће у погрешном правцу, води лошу политику и не користи ресурсе којима располаже.
