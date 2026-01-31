Карневал мимозе у Требињу

Извор:
Мирис мимозе испунио је најјужнији град Српске. Кораци мажореткиња, звук тромбоњера, уз пратњу Градске музике у Требиње су донијели весеље и карневалску атмосферу.
Расцветале гранчице мимозе, веселе маске и град окупан сунце, били су добитна комбинација са осмјехе јужњака.
"Савршено је у најљепшем граду, оваква атмосфера, како другачије".
"Мимоза ме асоцира на прољеће, на лијепо вријеме, море, лијепу музику, рибу вино и пријатеље"
"На буђење, на радост, на цвјетање, на љето, прољеће, песму, плес, љубав, све", кажу грађани Требиња.
Очарана љепотама југа Српске, данас је била и чувена глумица Татјана Бошковић. Као почасни грађанин Херцег Новог, Празник мимозе отвориће представом „Успомене Саре Бернар“.
"Херцег нови има овакву исту атмосферу као што је овдје данас, са много сунца, радости о осмјеха. Ја једва чекам 13. да почнемо", рекла је Татјана Бошковић, глумица.
Свечани дефиле кренуло је од Хотела Леотар, преко Каменог моста, до Дучићеве улице. Иако је карневал прошао кроз бројне градове Српске, у Требињу су, кажу учесници, ипак осјећају као код куће.
"Савршено, једном ријечју. Увијек је то добродошла, пуно људи и дјеце, на радост свих нас", рекао је Миодраг Комарић, музичар Градске. музике Херцег Нови
"Одговорност је велика, одрицање велико, али сав умор нестане кад измамимо осмијехе људи који нас гледају", рекла је Андреа Кујачић, мажоретка.
"Припремили смо више од 60 догађаја, забавних, концерата, културних догађаја, позоришних представа, књижевни вечери", рекла је Татјана Антељевић, директор ЈУ "Херцег фест".
Све ово је најава за 57. Празник мимозе у Херцег Новом. Добре комшијске и братске везе још једном су потврдиле пуне требињске улице, а првим људима ова два града не пада тешко ни када размијене туристе.
"Бојазан је да неће бити мјеста за све. Позивамо да резервишу мјесто на вријеме, а ако не буде мјеста у Херцег Новом слободно се смјестите у Требиње, ми ћемо бити на располагању", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
"Пуно добра енергија и шарм медитерана. Да се људи мало растерете и опусте из свакодневнице и да уживају у Херцег Новом", рекао је Стеван Катић, предсједник општине Херцег Нови.
Празник мимозе у Херцег Новом почиње 13. фебруара. Организатор најављује богат програм највеселије и највеће феште у региону.
