Студенти добијају по 600 КМ: Ево ко је на листи

Извор:

АТВ

30.01.2026

19:57

Коментари:

1
Фото: АТВ

Министарство просвјете, науке, културе и спорта ХНК је у складу Правилнику о додјели стипендија у ХНК извршило одабир корисника за двије категорије додатака на стипендију, и то за додатке за смјештај у студентски дом и дефицитарност занимања.

Када је ријеч о додацима за категорију успјех студента у школовању, односно студију и категорију социјално-материјални статус, попис добитника бит ће објављен накнадно, након чега ће студентима бити исплаћена новчана средства.

vaga

Здравље

Најгојазнија жена на свијету покушала да смрша и умрла

Након што је Министарство ове године повећало износ основне стипендије са 130 КМ на 150 КМ, такође је повећан и износ додатке на стипендију. За разлику од претходне године, када су додаци износили 500 КМ, ове године добитницима додатака биће исплаћено 600 КМ у једнократном износу.

Министарство је налоге за исплату основне стипендије за мјесеце октобар, новембар и децембар, као и за додатак за дефицитарност занимања доставило Министарству финансија ХНК, а средства ће бити исплаћена у петак.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Само Иран зна да ли постоји рок за договор

Такође, достављени су и налози за додатак за смјештај у студентски дом, а средства се исплаћују на рачуне студентских центара по испостављеним захтјевима.

Попис добитника по категоријама дефицитарност занимања и смјештај у студентски дом налазе се на ОВОМ и ОВОМ ЛИНКУ.

Коментари (1)
