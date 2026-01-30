Студенти добијају по 600 КМ: Ево ко је на листи

Извор:
АТВ
30.01.2026
19:57
Министарство просвјете, науке, културе и спорта ХНК је у складу Правилнику о додјели стипендија у ХНК извршило одабир корисника за двије категорије додатака на стипендију, и то за додатке за смјештај у студентски дом и дефицитарност занимања.
Када је ријеч о додацима за категорију успјех студента у школовању, односно студију и категорију социјално-материјални статус, попис добитника бит ће објављен накнадно, након чега ће студентима бити исплаћена новчана средства.
Након што је Министарство ове године повећало износ основне стипендије са 130 КМ на 150 КМ, такође је повећан и износ додатке на стипендију. За разлику од претходне године, када су додаци износили 500 КМ, ове године добитницима додатака биће исплаћено 600 КМ у једнократном износу.
Министарство је налоге за исплату основне стипендије за мјесеце октобар, новембар и децембар, као и за додатак за дефицитарност занимања доставило Министарству финансија ХНК, а средства ће бити исплаћена у петак.
Такође, достављени су и налози за додатак за смјештај у студентски дом, а средства се исплаћују на рачуне студентских центара по испостављеним захтјевима.
Попис добитника по категоријама дефицитарност занимања и смјештај у студентски дом налазе се на ОВОМ и ОВОМ ЛИНКУ.
