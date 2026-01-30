Logo
Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

СРНА

30.01.2026

16:49

Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

Скупштина општине Челинац данас је поново именовала Ивана Савичића за предсједника локалног парламента.

Одборници су прво усвојили закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Бањалуци којом се поништава рјешење о опозиву предсједника парламента Дејана Куртиновића од 27. јула 2025. године и он се враћа на ту функцију умјесто Савичића.

Након тога усвојен је приједлог 17 одборника да се Куртиновић поново опозове, па је Савичић именован на мјесто предсједника Скупштине општине Челинац.

На данашњој сједници одборници би требало да разматрају и информацију о стању електромреже на подручју општине Челинац, те о могућим мјерама за побољшање електроснабдијевања.

