Куртиновић поново опозван, Савичић предсједник Скупштине

Извор:
СРНА
30.01.2026
16:49
Коментари:0
Скупштина општине Челинац данас је поново именовала Ивана Савичића за предсједника локалног парламента.
Одборници су прво усвојили закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Бањалуци којом се поништава рјешење о опозиву предсједника парламента Дејана Куртиновића од 27. јула 2025. године и он се враћа на ту функцију умјесто Савичића.
Бања Лука
Бањалука добила буџет: Ево колико износи
Након тога усвојен је приједлог 17 одборника да се Куртиновић поново опозове, па је Савичић именован на мјесто предсједника Скупштине општине Челинац.
На данашњој сједници одборници би требало да разматрају и информацију о стању електромреже на подручју општине Челинац, те о могућим мјерама за побољшање електроснабдијевања.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму