Пронашла 100 КМ и тражи власника да му врати

Извор:
Агенције
30.01.2026
18:46
Коментари:0
У времену када се често говори о негативним вијестима, из Зенице стиже једна лијепа и инспиративна прича о поштењу и људскости, пише "072инфо".
Наиме, једна Зеничанка је на друштвеним мрежама објавила да је данас у периоду од 13 до 14 сати, у апотеци у насељу Перин Хан, неком од грађана испало 100 конвертибилних марака.
Одлучила је пронаћи власника и вратити му изгубљени износ.
"Данас у периоду 13–14 сати у апотеци у Перином Хану неком је испало 100 КМ. Ако неко примијети да му недостаје тај износ новца, нека ми се јави. Знам ко је у том периоду био у апотеци, али не знам коме од њих је испало“, написала је ова поштена Зеничанка.
Ова објава изазвала је бројне позитивне реакције грађана који су похвалили њен гест и истакли да овакви примјери враћају вјеру у људе.
