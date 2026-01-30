Logo
Пронашла 100 КМ и тражи власника да му врати

Извор:

Агенције

30.01.2026

18:46

Коментари:

0
Фото: АТВ

У времену када се често говори о негативним вијестима, из Зенице стиже једна лијепа и инспиративна прича о поштењу и људскости, пише "072инфо".

Наиме, једна Зеничанка је на друштвеним мрежама објавила да је данас у периоду од 13 до 14 сати, у апотеци у насељу Перин Хан, неком од грађана испало 100 конвертибилних марака.

Одлучила је пронаћи власника и вратити му изгубљени износ.

"Данас у периоду 13–14 сати у апотеци у Перином Хану неком је испало 100 КМ. Ако неко примијети да му недостаје тај износ новца, нека ми се јави. Знам ко је у том периоду био у апотеци, али не знам коме од њих је испало“, написала је ова поштена Зеничанка.

Ова објава изазвала је бројне позитивне реакције грађана који су похвалили њен гест и истакли да овакви примјери враћају вјеру у људе.

