Logo
Large banner

Потврђено: Рањен Моџтаба Хамнеи

Аутор:

АТВ

12.03.2026

11:46

Коментари:

0
Потврђено: Рањен Моџтаба Хамнеи
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Нови врховни вођа Исламске Републике, Моџтаба Хамнеи, рањен је, потврдио је портпарол Министарства спољних послова Ирана Есмаил Багеи.

"Рањен је, али се осјећа добро. Не знам када ће одржати свој први говор", рекао је он у интервјуу за италијанске новине Коријере дела Сера.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Свијет

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Њујорк тајмс објавио је у сриједу, позивајући се на три иранска званичника који су говорили под условом анонимности због осјетљивости теме, да постоји бојазан да би свака јавна комуникација новог иранског вођу могла да открије његову локацију и тако га доведе у опасност.

Такође, тај амерички лист добио је потврде да јесин убијеног Алија Хамнеија рањен у нападу у ком је убијен и његов отац, као и бројни чланови породице, али да није животно угрожен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Убијен Али Хамнеи

Али Хамнеи

Мојтаба Хамнеи

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

Свијет

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

22 ч

0
Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Свијет

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

2 д

0
Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Свијет

Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

2 д

0
Прво оглашавање Путина о избору новог врховног вође Ирана

Свијет

Прво оглашавање Путина о избору новог врховног вође Ирана

3 д

0

Више из рубрике

Порука из Хормушког мореуза која леди крв у жилама; Вијори се руска застава?

Свијет

Порука из Хормушког мореуза која леди крв у жилама; Вијори се руска застава?

4 ч

0
Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Свијет

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

5 ч

0
Небензја: Западни спонзори одговорни за цивилне жртве

Свијет

Небензја: Западни спонзори одговорни за цивилне жртве

6 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Криза ће завршити прије или касније

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner