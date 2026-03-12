Потврђено: Рањен Моџтаба Хамнеи

Аутор:АТВ
Нови врховни вођа Исламске Републике, Моџтаба Хамнеи, рањен је, потврдио је портпарол Министарства спољних послова Ирана Есмаил Багеи.
"Рањен је, али се осјећа добро. Не знам када ће одржати свој први говор", рекао је он у интервјуу за италијанске новине Коријере дела Сера.
Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?
Њујорк тајмс објавио је у сриједу, позивајући се на три иранска званичника који су говорили под условом анонимности због осјетљивости теме, да постоји бојазан да би свака јавна комуникација новог иранског вођу могла да открије његову локацију и тако га доведе у опасност.
Такође, тај амерички лист добио је потврде да јесин убијеног Алија Хамнеија рањен у нападу у ком је убијен и његов отац, као и бројни чланови породице, али да није животно угрожен.
