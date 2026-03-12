Logo
Large banner

Порука из Хормушког мореуза која леди крв у жилама; Вијори се руска застава?

Извор:

Индекс

12.03.2026

11:44

Коментари:

0
Порука из Хормушког мореуза која леди крв у жилама; Вијори се руска застава?
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иранске оружане снаге објавиле видео ратних бродова и поновиле да у потпуности контролишу стратешки Хормушки мореуз и да неће допустити пролазак Сједињеним Америчким Државама ни државама које су учествовале у нападима на Иран.

Револуционарна гарда објавила видео

Иран је раније објавио да затвара мореуз, један од најважнијих поморских путева за глобални транспорт енергената, за пловила која припадају земљама повезаним с америчким и израелским нападима.

Хормушки мореуз

Свијет

Иран дозволио танкерима ове земље да пролазе кроз Хормушки мореуз

"Нема никакве сумње да је Хормушки мореуз под мудрим управљањем храбрих поморских снага Револуционарне гарде. Амерички агресори и њихови партнери немају право пролаза овуда", саопштила је Централна команда Катам ал-Анбија, јединица задужена за надзор војних операција.

На објављеном видеу, који се тумачи као директан одговор америчком предсједнику, се на најмање једном броду вијори и руска застава.

Није јасно када је видео снимљен нити је његова аутентичност независно потврђена.

Трамп о мореузу

Подсјетимо, амерички предсједник Доналд Трамп је, коментаришући ситуацију у Хормушком мореузу рекао да су америчке снаге уништиле све иранске бродове."Имају још нешто пројектила, али не много", рекао је Трамп, који је том приликом изјавио и да су Сједињене Америчке Државе "побиједиле" у рату с Ираном, али да ће наставити војне операције док посао не буде у потпуности завршен.

Осим тога навео је да су САД "онеспособиле" 58 иранских ратних бродова.

Амерички предсједник такође је тврдио да је операција већ постигла велики успјех, али је упозорио да не жели прерано да прогласи побједу.

У међувремену, напади на танкере у Персијском заливу се настављају.

Нападнуто више од 10 бродова

Британска организација UK Maritime Trade Operations (UKMTO) објавила је јуче да је од почетка рата 28. фебруара до јуче нападнуто укупно 13 бродова у Персијском заливу, Хормушког мореузу и Оманском заливу.

Такође, током ноћи нападнута су још два брода код ирачке обале, у близини луке Ум Каср код Басре.

У том нападу погинула је једна особа, а 38 их је повријеђено, рекао је званичник ирачке државне компаније за управљање лукама.

UKMTO је објавио и нову информацију о инциденту сјеверно од Јебел Алија у Уједињеним Арапским Емиратима.

Наиме, командант брода пријавио је да је контејнерски брод погођен за сада непознатим пројектилом, који је изазвао мањи пожар на броду.

Из UKMTO-а наводе да је потпуна процјена штете отежана због мрака, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови :

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Револуционарна гарда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: За сат времена можемо да читав Иран оставимо без струје

Свијет

Трамп: За сат времена можемо да читав Иран оставимо без струје

8 ч

0
Погођени амерички и грчки танкери: Пријети еколошка катастрофа?

Свијет

Погођени амерички и грчки танкери: Пријети еколошка катастрофа?

9 ч

0
Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

Свијет

Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

17 ч

0
Експлозије у Дубајиу

Свијет

Иран објавио услове за крај рата: Само три ствари

17 ч

0

Више из рубрике

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Свијет

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

5 ч

0
Небензја: Западни спонзори одговорни за цивилне жртве

Свијет

Небензја: Западни спонзори одговорни за цивилне жртве

6 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Криза ће завршити прије или касније

6 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстинов сарадник: Да сам знао, одмах бих прекинуо сарадњу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner