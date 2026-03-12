Порука из Хормушког мореуза која леди крв у жилама; Вијори се руска застава?

Извор:
12.03.2026
11:44
Иранске оружане снаге објавиле видео ратних бродова и поновиле да у потпуности контролишу стратешки Хормушки мореуз и да неће допустити пролазак Сједињеним Америчким Државама ни државама које су учествовале у нападима на Иран.
Иран је раније објавио да затвара мореуз, један од најважнијих поморских путева за глобални транспорт енергената, за пловила која припадају земљама повезаним с америчким и израелским нападима.
Иран дозволио танкерима ове земље да пролазе кроз Хормушки мореуз
"Нема никакве сумње да је Хормушки мореуз под мудрим управљањем храбрих поморских снага Револуционарне гарде. Амерички агресори и њихови партнери немају право пролаза овуда", саопштила је Централна команда Катам ал-Анбија, јединица задужена за надзор војних операција.
🇮🇷 Iran Military Spox: Strait of Hormuz UNDER FULL CONTROL of IRGC Navy, without a doubt— Sprinter Press (@SprinterPress) March 11, 2026
'American aggressor and their partners have NO right of passage' pic.twitter.com/zFwSF6D9fQ
На објављеном видеу, који се тумачи као директан одговор америчком предсједнику, се на најмање једном броду вијори и руска застава.
Није јасно када је видео снимљен нити је његова аутентичност независно потврђена.
Подсјетимо, амерички предсједник Доналд Трамп је, коментаришући ситуацију у Хормушком мореузу рекао да су америчке снаге уништиле све иранске бродове."Имају још нешто пројектила, али не много", рекао је Трамп, који је том приликом изјавио и да су Сједињене Америчке Државе "побиједиле" у рату с Ираном, али да ће наставити војне операције док посао не буде у потпуности завршен.
Осим тога навео је да су САД "онеспособиле" 58 иранских ратних бродова.
Амерички предсједник такође је тврдио да је операција већ постигла велики успјех, али је упозорио да не жели прерано да прогласи побједу.
У међувремену, напади на танкере у Персијском заливу се настављају.
Британска организација UK Maritime Trade Operations (UKMTO) објавила је јуче да је од почетка рата 28. фебруара до јуче нападнуто укупно 13 бродова у Персијском заливу, Хормушког мореузу и Оманском заливу.
Такође, током ноћи нападнута су још два брода код ирачке обале, у близини луке Ум Каср код Басре.
У том нападу погинула је једна особа, а 38 их је повријеђено, рекао је званичник ирачке државне компаније за управљање лукама.
UKMTO је објавио и нову информацију о инциденту сјеверно од Јебел Алија у Уједињеним Арапским Емиратима.
Наиме, командант брода пријавио је да је контејнерски брод погођен за сада непознатим пројектилом, који је изазвао мањи пожар на броду.
Из UKMTO-а наводе да је потпуна процјена штете отежана због мрака, преноси Индекс.
