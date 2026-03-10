Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Извор:
10.03.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп коментаришући избори новог врховног вође Ирана Моџтаба Хамнеија рекао да не жели рећи има ли он мету на леђима, јер би то било непримјерено.
Одговарајући на питање избора новог врховног вође, Трамп је изјавио: "Био сам разочаран јер мислимо да ће то довести само до још истих проблема за ту земљу. Зато сам био разочаран њиховим избором".
Упитан о својим ранијим изјавама да има некога на уму за вођење Ирана, Трамп је рекао: "Свиђа ми се идеја да то буде неко изнутра и дугорочно."
"Волио бих видјети људе који су унутар земље. Говоре о шахову сину, али он ондје није био много, много година. Имамо формулу која је досад била врло добра и мислим да ће и даље бити добра", рекао је Трамп успоређујући ситуацију с Венецуелом.
На питање има ли нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи мету на леђима, Трамп је рекао: "Не желим рећи има ли је или нема, јер би то било непримјерено."
