Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Извор:

Индекс

10.03.2026

06:55

Коментари:

0
Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима
Фото: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп коментаришући избори новог врховног вође Ирана Моџтаба Хамнеија рекао да не жели рећи има ли он мету на леђима, јер би то било непримјерено.

Одговарајући на питање избора новог врховног вође, Трамп је изјавио: "Био сам разочаран јер мислимо да ће то довести само до још истих проблема за ту земљу. Зато сам био разочаран њиховим избором".

Упитан о својим ранијим изјавама да има некога на уму за вођење Ирана, Трамп је рекао: "Свиђа ми се идеја да то буде неко изнутра и дугорочно."

"Волио бих видјети људе који су унутар земље. Говоре о шахову сину, али он ондје није био много, много година. Имамо формулу која је досад била врло добра и мислим да ће и даље бити добра", рекао је Трамп успоређујући ситуацију с Венецуелом.

На питање има ли нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи мету на леђима, Трамп је рекао: "Не желим рећи има ли је или нема, јер би то било непримјерено."

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Доналд Трамп

Коментари (0)
