Прво оглашавање Путина о избору новог врховног вође Ирана

АТВ

09.03.2026

11:30

Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Предсједник Русије Владимир Путин честитао је Моџтаби Хамнеју на избору за врховног вођу Ирана.

„У вријеме када се Иран суочава са оружаном агресијом, ваш мандат на овој високој позицији несумњиво ће захтијевати велику храброст и пожртвовање. Увјерен сам да ћете часно наставити дјело свог оца и ујединити ирански народ пред тешким искушењима“, наводи се у телеграму честитке руског предсједника.

Путин је додао да Москва наставља да подржава Техеран.

„Желио бих да потврдим нашу непромјенљиву подршку Техерану и солидарност са нашим иранским пријатељима. Русија је била и остаће поуздан партнер Исламске Републике“, истиче се у саопштењу.

Руски лидер такође је пожелео Хамнеју успјех у рјешавању тешких изазова који су пред њим, здравље и снагу духа.

Савјет експерата Ирана једногласно је у недјељу изабрао Моџтабу Хамнеја, сина погинулог ајатолаха Алија Хамнеја, за новог врховног вођу Исламске Републике, пренијела је иранска новинска агенција Фарс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

