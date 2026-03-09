Logo
Ово се чекало: Шта Револуционарна гарда каже о новом ајатолаху?

Аутор:

АТВ

09.03.2026

09:47

Ово се чекало: Шта Револуционарна гарда каже о новом ајатолаху?
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иранска Револуционарна гарда (ИРГЦ) честитала је Моџтаби Хамнеију избор за новог врховног вођу Ирана и изразила пуну лојалност његовом вођству, након што га је за ту функцију изабрала Скупштина експерата, пренијели су ирански државни медији.Револуционарна гарда изразила лојалност.

Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да изражава "искрену и доживотну оданост" Моџтаби Хамнеију, наглашавајући да ће "слушати наређења и бити спремни да их спроведу", преноси Ал Џазира.

Иранска агенција Тасним пренијела је и поруку Револуционарне гарде у којој се наводи да та организација објављује "поштовање, лојалност и послушност ономе кога су изабрали експерти за вођство".

Порука о континуитету система

У саопштењу које су пренијели државни медији наводи се да одлука 88-члане Скупштине експерата показу да се "кретање исламског система не зауставља и да револуција и исламски поредак не зависе од појединаца".

Како се додаје, избор Моџтабе Хамнеија представља "нову зору и почетак нове фазе у Исламској Републици Иран".

Скупштина експерата изабрала новог лидера

Претходно је Ирански Савјет стручњака, тијело задужено за избор врховног вође те земље, великом већином гласова, изабрало ајатолаха Сеједа Моџтабу Хамнеија за трећег врховног лидера Исламске Републике Иран, јавила је агенција Тасним.

У саопштењу тог тијела наводи се да је избор одржан одмах након сазнања о смрти врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и других истакнутих команданта и цивила, "упркос тешким ратним условима и директним пријетњама од непријатеља".

Позив на јединство

Савјет стручњака је нагласило значај континуитета вођства и важност поштовања Устава и унутрашњих правила у процесу избора лидера, како држава не би остала без руководства.

- Избор Моџтабе Хамнеија је спроведен у складу са принципима исламског права и Уставом, а Савјет стручњака позива све грађане и елиту друштва да пруже лојалност новом лидеру и очувају јединство државе - наводи се у саопштењу.

Избор након смрти Алија Хамнеија

Нови врховни вођа Ирана изабран је након што је претходни вођа, ајатолах Али Хамнеи убијен на почетку америчко-израелских напада на Иран, 28. фебруара

