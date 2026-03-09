Ракета ка НАТО земљи запалила планету, ако се споје ова 3 фронта, то је 3. свјетски рат

Извор:
Блиц
09.03.2026
08:55
Након што су Америка и Израел покренули масован напад на Иран, свијет се налази на историјској прекретници. Случајно или не, Турска, чланица НАТО савеза, оборила је ракету која се кретала ка њеној територији.
Ирански пројектил оборили су НАТО ПВО системи, што је поново покренуло дебату о активирању чувеног Члана 5, који се тиче колективне одбране. Да ли је могућ улазак НАТО савеза у рат на Блиском истоку и да ли је ово на неки начин већ трећи свјетски рат?
Кап која је прелила чашу био је драматичан инцидент у ком је иранска балистичка ракета полетјела ка Турској, иначе НАТО земљи.
Иако је ракета пресретнута, Турска је запријетила одмаздом, а генерални секретар НАТО савеза Марк Руте је јасно поручио да Алијанса пажљиво прати ситуацију.
Према његовим ријечима, НАТО је спреман да заштити “сваки педаљ савезничке територије” уколико се сукоб са Блиског истока додатно прелије.
Иако НАТО званично тврди да не учествује у сукобу, његове кључне чланице увелико помажу зараћеним странама.
Велика Британија и Француска су хитно послале своје борбене авионе на Блиски исток, како би пресретале иранске дронове.
Уз то, француска морнарица је у Медитеран допремила свој једини носач авиона “Шарл де Гол”, док је Британија послала разарач ХМС “Данкан”.
Ово гомилање снага значи да су се чак четири (Америка, Француска, Велика Британија, Израел) од укупно девет нуклеарних сила на свијету нашле у сукобу на Блиском истоку.
Паника се сада шири и Европом, јер су Италија и Њемачка већ потврдиле учешће у ваздушној одбрани, док канадски премијер Марк Карни не искључује могућност слања својих трупа.
Пентагон је већ ревидирао своје планове и шокирао савезнике најавом да ће крвави сукоб трајати најмање 100 дана, те да се очекује наставак операција све до септембра.
С друге стране, иранска Исламска револуционарна гарда је поручила да је ово тек почетак и да ће у наредним данима њихови удари постати још “интензивнији и масовнији”.
НАТО као савез формално улази у рат само када се активира Члан 5 (напад на једну чланицу сматра се нападом на све). Сценарији у којима би НАТО могао да се укључи у рат:
Напад на НАТО чланицу у региону: Најосјетљивија тачка је Турска. Ако би Иран или нека друга сила директно напала Турску, теоријски би могао да се активира Члан 5
Напад на америчке снаге или базе: Америка има велики број база у региону (Катар, Бахреин, Ирак). Ако би напад био великих размјера, Вашингтон би могао да тражи ширу подршку савезника
Ескалација Израел-Иран: Израел није члан НАТО, али је близак партнер. Ако би рат ескалирао и захватио америчке снаге, НАТО земље би могле да се укључе појединачно
Укључивање великих сила: Ако би у сукоб директније ушле Русија или Кина, ризик глобалног рата би драматично порастао
Поједини аналитичари и посматрачи сматрају да смо у трећи свјетски рат заправо “већ ушли”, само што он неће изгледати као сукоби које смо раније гледали.
У последњих неколико година имамо више великих конфликата:
Због тога неки стратези говоре о “свјетском рату у дијеловима”.
Кључна разлика у односу на Први и Други свјетски рат је у томе што велике силе нису у директном међусобном рату.
Данас доминирају:
Другим ријечима: ривалство је глобално, али фронтови су раздвојени.
Безбједносни експерти сматрају да би прави глобални рат могао да почне ако би се спојила три велика фронта:
Блиски исток: рат Иран- Израел-САД
Пацифик: криза око Тајвана, пише Блиц.
