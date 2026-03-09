Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Извор:
09.03.2026
07:19
Рафинерија "BAPCO" у Бахреину је погођена у иранском нападу дроновима током ноћи, објавили су медији у Израелу.
На друштвеним мрежама се појавио велики број видеоснимака из Бахреина који показују ову рафинерију, највећу у држави, у пламену.
‼️🇧🇭🇮🇷---ALERT— 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) March 9, 2026
BAHRAIN
The strikes on Bahrain again targeted the BAPCO oil refinery. It appears based on this video that the tank farm was targeted in this latest strike. #Iran / #Israel / #MiddleEast / #Lebanon / #Syria / #Iraq / #SaudiArabia / #Yemen /#Qatar / #UAE /… pic.twitter.com/pKQg08zRO9
Раније је власт у овој земљи саопштила да је Иран покренуо велики напад дроновима те да је главна мета управо овај дио Бахреина гдје се налази рафинерија.
Подсјетимо, прије неколико дана, односно 5. марта, рафинерија је такође била предмет иранског напада.
The BAPCO refinery, the largest oil refinery in Bahrain, was hit by Iranian strikes earlier this morning. pic.twitter.com/8UbejjmynR— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Иран је такође напао базе гдје се налазе војници из Сједињених Америчких Држава у Бахреину и другим земљама у региону, а након што су Америка и Израел покренули напад на ову државу 28. фебруара.
