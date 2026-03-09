Logo
Large banner

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Извор:

Агенције

09.03.2026

07:19

Коментари:

0
Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену
Фото: X

Рафинерија "BAPCO" у Бахреину је погођена у иранском нападу дроновима током ноћи, објавили су медији у Израелу.

На друштвеним мрежама се појавио велики број видеоснимака из Бахреина који показују ову рафинерију, највећу у држави, у пламену.

Раније је власт у овој земљи саопштила да је Иран покренуо велики напад дроновима те да је главна мета управо овај дио Бахреина гдје се налази рафинерија.

Подсјетимо, прије неколико дана, односно 5. марта, рафинерија је такође била предмет иранског напада.

Иран је такође напао базе гдје се налазе војници из Сједињених Америчких Држава у Бахреину и другим земљама у региону, а након што су Америка и Израел покренули напад на ову државу 28. фебруара.

Подијели:

Тагови :

Иран

Bahrein

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Откривено ко је нови вођа Ирана

14 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Скупља нафта мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету

3 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Рат не јењава, цијена нафте би могла да експлодира: Рекордни дневни раст

3 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Регион

Црна Гора пред колапсом: Пумпе остају без горива

14 ч

1

Више из рубрике

Зохран Мамдани

Свијет

”Мајка сатане” бачена у близини резиденције градоначелника Њујорка

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Скупља нафта мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету

3 ч

0
Авион Ер Србије полетио у Ријад, планиран повратак 170 путника

Свијет

Авион Ер Србије полетио у Ријад, планиран повратак 170 путника

3 ч

0
И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

Свијет

И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Умрла Мила Моралић

10

35

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

10

25

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

10

13

Пијан вриштао и викао, па ухапшен

10

12

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner