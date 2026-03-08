Logo
И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

08.03.2026

20:29

Фото: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Нафтовод Дружба спреман је за пуштање у рад, а Мађарска је, посебно, сигнализирала да је он технички спреман, изјавио је први потпредсједник руске владе Денис Мантуров.

Мантуров је новинару Вести рекао да са руске стране "све функционише", преноси ТАСС.

"Судећи по информацијама (мађарског министра спољних послова) Петера Сијарта, постоји потврда техничке спремности. Питање је, колико ја разумијем, политичка спремност (украјинске стране)", казао је Мантуров.

Нафтовод Дружба, којим се Мађарска снабдева руским гасом, није у функцији од краја јануара на дијелу који пролази преко украјинске територије.

Украјина је раније саопштила да је нафтовод оштећен у руским нападима, док је Мађарска окривила Украјину за прекид у снабдијевању нафтом.

