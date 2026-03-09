Logo
Умро познати пјевач из Мостара

09.03.2026

18:50

Фото: Pixabay

Из Мостара је стигла тужна вијест - преминуо је велики умјетник, пјевач и музичар Марко Говорчин.

Говорчин је своју музичку каријеру градио као члан легендарне мостарске групе Рондо.

Најпродуктивнију поставу бенда, од маја 1982. године, чинили су Жељко Самарџић (вокал), Мирко Мештровић (композитор, клавијатуре и вокал), Нено Ереш (саксофон, перкусије), Емир Мехић (електрична гитара), Марко Говорчин (бас гитара и вокал) и Адис Дрљевић (бубњеви).

Група је 1984. године издала албум "Имена нису важна" у издању сарајевског Дискотона, а крајем 80-их чланови бенда су се разишли.

Говорчин је каријеру наставио у Аустрији, али је увијек остао симбол свог родног Мостара.

Његово стваралаштво касније је везано за Салцбург, гдје је наступао и стварао.

Био је познат по јединствености свог репертоара – изводио је песме на чак 43 језика, што је права ријеткост на музичкој сцени. Његов музички израз спајао је шансону, џез и традиционалну музику, а често је наступао уз пратњу гитаре. Објавио је албуме попут "Јаззлy" и "У магли", остављајући неизбрисив траг и у региону и у Аустрији.

