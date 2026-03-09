Logo
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

АТВ

09.03.2026

17:01

0
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте
Фото: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Пјевач Тони Цетински је, на дан концерта 8. марта у Новом Саду, одлучио да откаже наступ у Спенсу, хали у којој је неколико пута до сада наступао, наводећи као разлог "ратну прошлост".

Хала Спенс убрзо се огласила и открила да је продато 3.500 карата за његов концерт, након чега су кренуле осуде домаће јавности, међу којима су и бројне јавне личности.

Једна од њих је пјевачица Дара Бубамара, која је осудила његов потез и поручила да је "било боље да је једноставно рекао да није продао карте".

Aleksandra Mladenovic

Сцена

Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

"Мени су рекли да то није разлог, него као технички проблеми. Вјероватно продаја карата. Жалосно ми је да се измишљају такве ствари. Мене он не занима, ја сам искрена – рекла бих: "Лоша је ситуација, нисам продала карте", или не знам већ шта. А не да измишљаш нешто, тотална будалаштина, притом си пјевао у том граду", рекла је Дара.

"Боље да је рекао: "Болестан сам, не могу". Мојим Новосађанима није било пријатно кад су чули, не знам како ће уопште моћи више да пева у Новом Саду. Сигурно су му замерили", додала је она, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

