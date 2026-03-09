Logo
Large banner

Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

Аутор:

АТВ

09.03.2026

16:33

Коментари:

0
Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

У најновијој емисији популарног музичког такмичења "Звезде Гранда" дошло је до неочекиване драме када је члан жирија, рокер Ђорђе Давид, прекршио правила која важе у четвртом кругу такмичења.

Због овог потеза, хитно и оштро је реаговао директор продукције Горан Шљивић.

Милица Тодоровић-26022026

Сцена

Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''

Наиме, правила четвртог круга налажу да жири може да да глас за једног, оба или ниједног кандидата из дуела, али једном када се глас додијели, он не може да се повуче.

Прави хаос је настао током наступа кандидата Александра Станојевића и Азура Мехмедовића.

Резултат доведен у питање

Иако су оба кандидата на крају наступа добила максималан број гласова, резултат је доведен у питање управо због потеза Ђорђа Давида.

Рокер је одлучио да свој глас додијели тек након завршетка пјевања такмичара.

ruza smrt in memoriam

Остали спортови

Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

Директор продукције Горан Шљивић није крио незадовољство и одмах је интервенисао.

"Ђолетов глас можемо сад да одузмемо, јер га је поново дао послије завршетка пјевања", изјавио је Шљивић.

"Ђоле је већ имао једно упозорење у претходним емисијама, ово је посљедње", додао је.

Упозорио и остале чланове

Видно изреволтиран ситуацијом, Шљивић је упутио строго упозорење и остатку жирија.

Иранска ракета

Свијет

Иран послао ракету с посебном поруком у Израел

"Молим вас све да глас дајете на вријеме, имате 10-11 минута, не чекајте крај, јер неће се признати глас. Нека сада остане овако како јесте", закључио је директор, одлучивши да такмичарима ипак не одузима добијене поене.

Поред хаоса у емисији, подсјећамо да је јавност недавно била озбиљно забринута за познатог рокера.

Ђорђе Давид је објавио узнемирујућу фотографију из болничког кревета, гдје је прикључен на апарате. Том приликом је открио да је "озбиљно отрован" и описао своју ситуацију као "борбу за живот".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђорђе Давид

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''

2 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

4 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

8 ч

2
Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

Сцена

Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

18

25

Биљке које обавезно треба посадити у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner