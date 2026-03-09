Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

Аутор:АТВ
У најновијој емисији популарног музичког такмичења "Звезде Гранда" дошло је до неочекиване драме када је члан жирија, рокер Ђорђе Давид, прекршио правила која важе у четвртом кругу такмичења.
Због овог потеза, хитно и оштро је реаговао директор продукције Горан Шљивић.
Наиме, правила четвртог круга налажу да жири може да да глас за једног, оба или ниједног кандидата из дуела, али једном када се глас додијели, он не може да се повуче.
Прави хаос је настао током наступа кандидата Александра Станојевића и Азура Мехмедовића.
Иако су оба кандидата на крају наступа добила максималан број гласова, резултат је доведен у питање управо због потеза Ђорђа Давида.
Рокер је одлучио да свој глас додијели тек након завршетка пјевања такмичара.
Директор продукције Горан Шљивић није крио незадовољство и одмах је интервенисао.
"Ђолетов глас можемо сад да одузмемо, јер га је поново дао послије завршетка пјевања", изјавио је Шљивић.
"Ђоле је већ имао једно упозорење у претходним емисијама, ово је посљедње", додао је.
Видно изреволтиран ситуацијом, Шљивић је упутио строго упозорење и остатку жирија.
"Молим вас све да глас дајете на вријеме, имате 10-11 минута, не чекајте крај, јер неће се признати глас. Нека сада остане овако како јесте", закључио је директор, одлучивши да такмичарима ипак не одузима добијене поене.
Поред хаоса у емисији, подсјећамо да је јавност недавно била озбиљно забринута за познатог рокера.
Ђорђе Давид је објавио узнемирујућу фотографију из болничког кревета, гдје је прикључен на апарате. Том приликом је открио да је "озбиљно отрован" и описао своју ситуацију као "борбу за живот".
