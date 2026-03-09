Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

Извор:
Курир
09.03.2026
09:24
Кућа свјетске музичке звезде Ријане (38) у Лос Анђелесу била је мета пуцњаве док се певачица налазила у њој, преносе амерички медији.
Према извјештајима, жена у тридесетим годинама ухапшена је на лицу мјеста након што је из аутомобила испалила више хитаца према луксузној вили пјевачице. Срећом, Ријана није повријеђена у инциденту.
Још увијек није познато да ли је у тренутку пуцњаве у кући био и њен партнер, репер Ејсап Роки, као ни њихова дјеца – РЗА, Риот Роуз и Роки.
Полиција је на мјесту догађаја привела осумњичену жену стару око 30 година. Истражитељи тренутно покушавају да утврде мотив напада, који за сада није познат.
Фотографије са мјеста догађаја приказују полицијску траку постављену испред луксузне некретнине, док су припадници полиције Лос Анеђеса обезбиједили шире подручје око куће.
Ријана и њен партнер Ејсап Роки живе у вили вриједној око 14 милиона долара, коју су купили 2021. године. Кућа има отворено двориште, базен и налази се у престижном дијелу града.
Занимљиво је да се вила налази прекопута куће легендарног музичара Пола Мекартнија.
Високе живе ограде обезбјеђују потпуну приватност овој луксузној некретнини са пет спаваћих соба и седам купатила, скривајући је од погледа са улице.
Ово елитно насеље дом је бројних познатих личности из свијета забаве, међу којима су и Мараја Кери и Мадона.
Истрага о инциденту је и даље у току, а полиција покушава да утврди шта је довело до пуцњаве испред куће једне од најпознатијих музичких звијезда на свијету.
