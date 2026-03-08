Logo
Градоначелник Новог Сада бијесан: Очекујем да се Цетински јавно извини

Блиц

08.03.2026

17:39

Пјевач Тони Цетински
Након што је Тони Цетински неколико сати пред концерт у Спенсу у Новом Саду отказао свој наступ због навода да је у истој хали “некада био логор”, сада се огласио градоначелник Жарко Мићин.

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин је јавно показао чланак из новина и демантовао наводе Тонија Цетинског да је Спенс икада био логор.

Након скандалозних навода Тонија Цетинског, огласио се градоначелник Мицин на Инстаграму:

– Тони Цетински шири апсолутне неистине и обмањује јавност. У СПЕНС-у никад није било никаквог концентрационог логора за Хрвате. Истина је потпуно другачија. У СПЕНС-у је постојао прихватни центар за избјеглице, у највећем броју Србе који су на почетку ратног сукоба побјегли из Хрватске. У СПЕНС-у су свој привремени дом нашле хиљаде српских породица које су бежале из Хрватске да не би били убијане и ловљене, као што су били ловљене током ратног сукоба, а посебно у Бљеску, Олуји и другим акцијама.

– То није било тешко провјерити. Вијести о томе постоје у новинским архивама. Људи који су тада управљали СПЕНС-ом су и даље живи. Тим Тонија Цетинског је могао да их позове и провјери. Осим тога, како се Цетински, тих неистина није сетио, када је у великој дворани СПЕНС-а наступао 2012, 2014, и 2023. године. Као градоначелник Новог Сада најоштрије осуђујем овакво тенденциозно и злонамјерно ширење дезинформација. Нови Сад је од почетка рата деведесетих година, постао нова кућа за огроман број избјеглица из Хрватске, који су на бруталан начин протјерани са својих огњишта. Очекујем од Цетинског да се јавно извини грађанима Новог Сада и Србије, због ширења бруталних неистина и дезинформација. Уколико то не уради биће јасно да је кренуо путем других колега из Хрватске који су износили лажи! Да позицију музичке звијезде злоупотребљава у сасвим друге сврхе – написао је градоначелник на Инстаграму, преноси Блиц.

