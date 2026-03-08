"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Извор:
Телеграф
08.03.2026
16:56
Коментари:0
Дејана Бачко, позната као Дјевојка са крилима, напустила је болницу и вратила се у топлину свог дома након најтежег животног ударца и губитка бебе.
Након тешких дана, храбра Дјевојка са крилима је коначно са својом породицом.
Друштво
Дјевојка са крилима саопштила тужну вијест из болнице: Изгубили смо нашу бебу
Поводом Дана жена, супруг је изненадио букетом цвијећа, како би јој пружио подршку и љубав у овим болним тренуцима.
Дејана се тим поводом обратила својим пратиоцима кратком, али охрабрујућом поруком:
– Још сам отечена од лијекова, али сам добро – написала је Дјевојка са крилима у опису фотографије на којој позира са букетом цвијећа.
Она је овом приликом свима честитала 8. март и показала да јој је муж донио поклон.
Ријеч је о предивном букету розе лала.
Подсјетимо, Дејана Бачко је недавно подијелила потресну вијест да су она и њен супруг изгубили бебу у четвртом мјесецу трудноће.
Како је тада храбро објаснила у емотивној објави уз фотографију из болнице, на редовном прегледу у уторак доктор је примијетио да нажалост нешто није у реду, преноси Телеграф.
Сцена
38 мин3
Свијет
40 мин0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
38 мин3
Сцена
1 ч3
Сцена
5 ч1
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
22
17
05
17
03
16
59
16
56
Тренутно на програму