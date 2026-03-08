Logo
Large banner

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Извор:

Телеграф

08.03.2026

16:56

Коментари:

0
"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе
Фото: Instagram/Devojka_sa_krilima

Дејана Бачко, позната као Д‌јевојка са крилима, напустила је болницу и вратила се у топлину свог дома након најтежег животног ударца и губитка бебе.

Након тешких дана, храбра Д‌јевојка са крилима је коначно са својом породицом.

Дејана Бачко

Друштво

Дјевојка са крилима саопштила тужну вијест из болнице: Изгубили смо нашу бебу

Поводом Дана жена, супруг је изненадио букетом цвијећа, како би јој пружио подршку и љубав у овим болним тренуцима.

Дејана се тим поводом обратила својим пратиоцима кратком, али охрабрујућом поруком:

Дејана Бачко
Дејана Бачко

– Још сам отечена од лијекова, али сам добро – написала је Д‌јевојка са крилима у опису фотографије на којој позира са букетом цвијећа.

Она је овом приликом свима честитала 8. март и показала да јој је муж донио поклон.

Ријеч је о предивном букету розе лала.

Подсјетимо, Дејана Бачко је недавно подијелила потресну вијест да су она и њен супруг изгубили бебу у четвртом мјесецу трудноће.

Како је тада храбро објаснила у емотивној објави уз фотографију из болнице, на редовном прегледу у уторак доктор је примијетио да нажалост нешто није у реду, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг :

Дејана Бачко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево колико је Цетински продао улазница за отказани концерт

Сцена

Ево колико је Цетински продао улазница за отказани концерт

38 мин

3
Запослени у "Самсунгу" гласају о ступању у штрајк

Свијет

Запослени у "Самсунгу" гласају о ступању у штрајк

40 мин

0
Какво нас љето чека? Стиже "Ел Нињо", а метеоролози најављују да "нормално више не постоји"

Друштво

Какво нас љето чека? Стиже "Ел Нињо", а метеоролози најављују да "нормално више не постоји"

1 ч

0
Папа Лав на Божићној миси

Свијет

Папа Лав позива на окончање насиља на Блиском истоку

1 ч

0

Више из рубрике

Ево колико је Цетински продао улазница за отказани концерт

Сцена

Ево колико је Цетински продао улазница за отказани концерт

38 мин

3
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Букти рат на естради због отказивања концерта Тонија Цетинског

1 ч

3
Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

Сцена

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

5 ч

1
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић након скандала послала важну поруку на Дан жена

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

17

05

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

17

03

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

16

59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

16

56

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner