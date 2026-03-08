Какво нас љето чека? Стиже "Ел Нињо", а метеоролози најављују да "нормално више не постоји"

08.03.2026
16:25
Коментари:0
Према подацима америчке Националне администрације за океане и атмосферу (НОАА), постоји 50 до 60 одсто шансе да се Ел Нињо развије током периода од јула до септембра и касније. Истовремено, прелазак из Ла Ниње у ЕНСО неутралну фазу очекује се од фебруара до априла, са вјероватноћом од 60 одсто.
Међутим, НОАА упозорава да неизвјесност модела остаје „значајна“, јер прогнозе направљене овако рано у години обично имају нижу тачност.
Ел Нињо и Ла Ниња су два супротна климатска феномена у Тихом океану који утичу на вријеме широм свијета. Пасати (вјетрови) у Пацифику обично дувају са истока на запад, потискујући топле површинске воде ка западном Пацифику.
Ел Нињо, што на шпанском значи „дјечак“, јавља се када ови вјетрови ослабе или промијене смјер, чинећи воде у источном Пацифику топлијим од уобичајених.
Друштво
Ел Нињо се враћа: Да ли нас чека најтоплија година у историји?
Током периода Ла Ниње („дјевојчице“), пасати који дувају са истока на запад постају јачи, потискујући топле воде даље на запад ка обалама Аустралије и југоисточне Азије. То изазива „извирање“ или подизање хладне воде из дубина океана, што просјечно снижава температуре морске површине, посебно у Америци.
Ел Нињо се јавља неправилно, отприлике сваке двије до седам година, и обично траје око годину дана, али може потрајати и дуже. Често га прати Ла Ниња.
„Ел Нињо тежи да смањи падавине изнад већине тропских копнених подручја“, каже Кирен Хант, климатолог у Националном центру за атмосферске науке у Великој Британији.
„То значи да су, под осталим једнаким условима, азијски, афрички и јужноамерички монсуни обично сувљи него иначе. Такође је повезан са повећаним падавинама и повременим поплавама у јужним дијеловима Сједињених Држава, Перуу, Аргентини, јужној Европи, Кенији и Уганди.“
Друштво
Шта се у башти никада не ради у марту? Мокра и хладна земља може да уништи ове усјеве
Ел Нињо такође може појачати топлотне таласе у тропским предјелима, због чега су године Ел Ниња често међу најтоплијим забиљеженим. Неки метеоролози предвиђају да типичан Ел Нињо догађај тежи да изазове привремени пораст глобалне просјечне температуре од 0,1 до 0,2 степена Целзијуса.
То ипак није тако значајно као пораст температуре изазван климатским промјенама које је узроковао човјек, а које су повећале глобалну површинску температуру за приближно 1,3 до 1,5 степени Целзијуса у поређењу са преиндустријским нивоима.
Током 75 година, када су метеоролози израчунавали Ел Нињо и Ла Нињу, то се заснивало на разлици у температури у три тропска пацифичка региона у поређењу са нормалним.
Ел Нињо је подразумијевао 0,5 степени Целзијуса топлије температуре од нормалних, док је Ла Ниња била хладнија од нормалне за исту количину — што се заснивало на тридесетогодишњим просјечним вриједностима.
Међутим, како гасови који задржавају топлоту настављају да „пеку“ планету, оно што научници сматрају „нормалним“ непрестано се мијења.
Свијет
Чека ли нас најтоплија година у историји?
Због тога је, почевши од прошлог мјесеца, НОАА креирала нови индекс који упоређује температуре са остатком Земљиних тропских подручја.
Недавно је разлика између старих и нових метода износила чак пола степена Целзијуса, а „то је довољно да има утицаја“, каже Нат Џонсон, метеоролог у НОАА Лабораторији за геофизичку динамику флуида.
То ће вјероватно значити нешто више Ла Ниња и мање Ел Ниња него по старом систему, додаје Џонсон.
„Када се Ел Нињо развије, вјероватно ћемо поставити нови глобални температурни рекорд“, каже Џенифер Френсис из Истраживачког центра за климу Вудвел. „’Нормално’ је давно остављено иза нас. И са оволиком количином топлоте у систему, сви би требало да се припреме за екстремне временске услове које ће Ел Нињо подстаћи.“
(Еуроњуз)
Свијет
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
22
17
05
17
03
16
59
16
56
Тренутно на програму