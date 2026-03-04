Logo
Large banner

Шта се у башти никада не ради у марту? Мокра и хладна земља може да уништи ове усјеве

Извор:

АТВ

04.03.2026

19:33

Коментари:

0
Орезивање биљке
Фото: Pexels

Припремите се за прољеће: сазнајте шта никада не треба радити у башти у марту како бисте осигурали здрав раст биљака и богате цвјетове.

Март је мјесец када природа полако буди живот, али вријеме је још непредвидиво — земља може бити још хладна, а прољећне кише и мразеви су чести. Због тога постоје ствари које у марту никада не треба радити у башти:

1. Не садити осјетљиве биљке на отвореном

2. Не користити тешке хемикалије или ђубрива у великим количинама

Тло је још хладно и микроби који помажу биљци да апсорбује хранљиве материје још нису активни. Прекомјерно ђубрење може оштетити биљке и земљиште.

3. Не обрађивати тло када је превише мокро

Ако покушате да копате или орете у влажном тлу, оно се може збијати и губити структуру, што отежава раст корјена и пропуштање ваздуха.

4. Не орезивати биљке које цвјетају рано у прољеће

Многе украсне биљке и воћке цвјетају рано (нпр. шљиве, кајсије, ране руже). Преурањено орезивање може уклонити пупољке који би требали да цвјетају.

5. Не заливати биљке превише

Тло се још увек споро суши, па прекомерно заливање може изазвати труљење корјена или појаву болести.

Башта коров врт

Савјети

На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Златно правило марта: Не журите — припремите тло, планирајте садњу, али немојте форсирати биљке

Како избећи грешке због којих биљке неће процвјетати

Ако желите бујне и здраве цвјетове, ево најчешћих грешака које треба избегавати:

Неправилан избор мјеста за садњу

Биљке треба садити тамо где ће добити довољно свјетла за свој тип. Сунце је кључно за цвјетање.

Погрешно мјесто значи слаб раст и оскудно цвјетање.

Превише или премало ђубрива

Вишак азота подстиче раст лишћа, али не и цветање.

Недостатак фосфора и калијума може спријечити формирање пупољака и цвјетова.

Неодговарајуће орезивање

Орезивање у погрешно вријеме може уклонити пупољке.

Суво тло или преплављено тло смањују енергију биљке за стварање цвјетова.

Користите равномерну, умерену влажност.

Игнорисање болести и штеточина

Кукци, гљивице или бактерије могу уништити пупољке пре него што процветају.

Редовно прегледајте биљке и правовремено реагујте.

Ако садите превише биљака на малом простору, оне се међусобно заклањају, имају мањи доток свјетла и хранљивих материја. Резултат: слабије и спорије цветање.

Подијели:

Тагови :

bašta

Временска прогноза

Цвијеће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

Савјети

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

1 седм

0
Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

Савјети

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње

1 седм

0
У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Савјети

У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

3 седм

0
За рекордан принос лука и кромпира поспите ово у бразду прије садње

Савјети

За рекордан принос лука и кромпира поспите ово у бразду прије садње

3 седм

0

Више из рубрике

Telefon

Друштво

Нови послови у БиХ: Уведено 30 нових занимања - од водитеља друштвених мрежа до ЦНЦ програмера

2 ч

0
Виктор Орбан

Друштво

Мађарска појачава безбједност: Орбан распоредио војску на 75 кључних локација

4 ч

0
м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"

Друштво

м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"

4 ч

0
Поново поскупљује регистрација возила

Друштво

Поново поскупљује регистрација возила

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

21

02

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

21

00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

20

51

Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

20

47

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner