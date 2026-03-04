Шта се у башти никада не ради у марту? Мокра и хладна земља може да уништи ове усјеве

Извор:
04.03.2026
Припремите се за прољеће: сазнајте шта никада не треба радити у башти у марту како бисте осигурали здрав раст биљака и богате цвјетове.
Март је мјесец када природа полако буди живот, али вријеме је још непредвидиво — земља може бити још хладна, а прољећне кише и мразеви су чести. Због тога постоје ствари које у марту никада не треба радити у башти:
1. Не садити осјетљиве биљке на отвореном
2. Не користити тешке хемикалије или ђубрива у великим количинама
Тло је још хладно и микроби који помажу биљци да апсорбује хранљиве материје још нису активни. Прекомјерно ђубрење може оштетити биљке и земљиште.
3. Не обрађивати тло када је превише мокро
Ако покушате да копате или орете у влажном тлу, оно се може збијати и губити структуру, што отежава раст корјена и пропуштање ваздуха.
4. Не орезивати биљке које цвјетају рано у прољеће
Многе украсне биљке и воћке цвјетају рано (нпр. шљиве, кајсије, ране руже). Преурањено орезивање може уклонити пупољке који би требали да цвјетају.
5. Не заливати биљке превише
Тло се још увек споро суши, па прекомерно заливање може изазвати труљење корјена или појаву болести.
Савјети
На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек
Како избећи грешке због којих биљке неће процвјетати
Ако желите бујне и здраве цвјетове, ево најчешћих грешака које треба избегавати:
Неправилан избор мјеста за садњу
Биљке треба садити тамо где ће добити довољно свјетла за свој тип. Сунце је кључно за цвјетање.
Погрешно мјесто значи слаб раст и оскудно цвјетање.
Превише или премало ђубрива
Вишак азота подстиче раст лишћа, али не и цветање.
Недостатак фосфора и калијума може спријечити формирање пупољака и цвјетова.
Неодговарајуће орезивање
Орезивање у погрешно вријеме може уклонити пупољке.
Суво тло или преплављено тло смањују енергију биљке за стварање цвјетова.
Користите равномерну, умерену влажност.
Игнорисање болести и штеточина
Кукци, гљивице или бактерије могу уништити пупољке пре него што процветају.
Редовно прегледајте биљке и правовремено реагујте.
Ако садите превише биљака на малом простору, оне се међусобно заклањају, имају мањи доток свјетла и хранљивих материја. Резултат: слабије и спорије цветање.
