Словачка пријети, спремни да блокирају зајам ЕУ Украјини

Словачки премијер Роберт Фицо најавио је да је Словачка спремна да блокира зајам Европске уније Украјини у износу од 90 милијарди евра, пратећи примјер Мађарске.
Он је у видео обраћању истакао да ће Словачка "преузети палицу" од Виктора Орбана уколико његова странка Фидес изгуби на предстојећим изборима 12. априла.
Фицо је појаснио да планира састанак са предсједницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен како би разговарао о потенцијалној обустави рада нафтовода Дружба.
Он сматра да је блокирање огромног војног дара Украјини легитиман инструмент којим би се осигурао наставак испорука нафте са истока.
Премијер је додао да је спреман да "притегне вијке" на нафтоводу у договору са Бриселом прије било каквог сусрета са Володимиром Зеленским.
Фицо је закључио да је лопта сада на страни Европске уније и да ће исход мађарских избора директно утицати на даљу стратегију Братиславе.
