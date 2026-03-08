Лажне позивнице за прославу 8. марта ПСС-a у Новој Тополи: Салон “Марковић” демантовао организацију

Извор:
Бањалука.нет
08.03.2026
15:16
Коментари:0
Лажне позивнице за прославу 8. марта ПСС-a у Новој Тополи – На друштвеним мрежама и у интерним препискама путем Вајбер и Воцап група, као и СМС порука, појавиле су се тврдње о наводној прослави 8. марта у организацији Покрета Сигурна Српска у свадбеном салону “Марковић” у Новој Тополи.
У порукама које круже наводи се да ће се прослава одржати 11. марта 2026. године у 19 часова, за територију Изборне јединице 2 (Градишка, Србац, Лакташи и Прњавор), те да су обезбијеђени музика, храна и пиће, као и да ће догађају присуствовати предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.
Међутим, власник салона “Марковић”, Раде Марковић за портал Бањалука.нет тврди да је ријеч о нетачним информацијама и да његов објекат нема никакве везе с најављеним догађајем.
“То се дијели по порталима од петка, али нас нико није контактирао нити питао може ли се нешто организовати. Нема никаквог договора, цијене, уговора, ништа. Друга ствар, ја то нећу организовати, нити за то имам времена, нити ја то хоћу”, рекао је Марковић.
Додаје да су га и запослени питали о наводној прослави након што су видјели информације на интернету.
“Долазе ми радници и питају шта се организује. Како се организује, ко је питао? Ја за то ништа не знам”, каже Марковић.
Истиче да са управом салона нико није разговарао о организацији догађаја, нити је било какав термин резервисан.
“Ни мене, ни директора тржног центра нико није звао нити питао. Једноставно се дијеле поруке и објаве без икаквог контакта с нама”, навео је Марковић.
Према његовим ријечима, такве најаве могу довести у заблуду грађане.
"Ја не могу да вјерујем да се то тако нешто дешава. Људи шаљу поруке једни другима, а нико није провјерио основне информације. То је једноставно замајавање људи, тих жена“, додао је он.
Марковић је поручио да свадбени салон “Марковић” није организатор најављене прославе и да никакав догађај тог типа за сада није заказан у њиховом објекту.
