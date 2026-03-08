Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?

Аутор:АТВ
Данас се обиљежава 8. март - Међународни дан жена као сјећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. године и марш више од 15.000 жена у Њујорку, које су тражиле краће радно вријеме, боље плате и право гласа.
Први Дан жена обиљежен је 1909. године у САД декларацијом коју је донијела Социјалистичка странка Америке.
Сваке године 8. марта широм свијета обиљежава се Међународни дан жена, дан посвећен борби за права жена, равноправност полова и признање друштвених, економских и политичких достигнућа жена. Иако се данас често повезује са поклонима, цвијећем и честиткама, његови коријени су дубоко повезани са радничким покретом и борбом за боље услове рада и живот достојанствен за жене.
Поријекло обиљежавања 8. марта везује се за почетак 20. вијека, када су жене у индустријализованим земљама почеле масовније да се организују и протестују због лоших услова рада, ниских плата и недостатка политичких права.
Један од првих значајних догађаја био је протест радница текстилне индустрије у Њујорк 1908. године, када је више хиљада жена изашло на улице тражећи краће радно вријеме, боље плате и право гласа. Ови протести постали су симбол шире борбе за радничка и женска права.
Годину дана касније, 1909. године, у Сједињеним Америчким Државама је први пут обиљежен Национални дан жена. Идеја да овај празник добије међународни карактер појавила се 1910. године на конференцији социјалистичких жена у Копенхаген.
Тада је њемачка активисткиња Клара Цеткин предложила да се установи међународни дан посвећен борби за права жена. Њен приједлог прихватиле су представнице више од 17 земаља, чиме је постављен темељ за будуће обиљежавање.
Први пут Међународни дан жена обиљежен је 1911. године у неколико европских земаља, укључујући Аустрију, Њемачку, Данску и Швајцарску. На протестима и скуповима учествовале су стотине хиљада људи који су захтијевали право гласа за жене, право на рад и заштиту од дискриминације.
Датум 8. март постао је симболичан након догађаја у Петрограду 1917. године, када су жене изашле на улице тражећи „хљеб и мир“. Тај протест је покренуо низ догађаја који су довели до Фебруарске револуције у Русији 1917.. Након револуције, овај датум је прихваћен као дан посвећен женама.
Током 20. вијека празник се постепено ширио широм свијета, а 1975. године Уједињене нације су званично почеле да обиљежавају Међународни дан жена, чиме је овај датум добио глобално признање.
Данас се 8. март обиљежава у више од стотину земаља. За многе представља прилику да се ода почаст женама у породици и друштву, али и подсјетник да борба за једнака права и даље траје. Питања једнаких плата, политичке заступљености, борбе против насиља над женама и једнаких могућности и даље су у центру пажње.
Иако је током година празник добио и симболичну и свечану димензију, његова суштина остаје иста – подсјећање на дугу историју борбе жена за равноправност и достојанство.
