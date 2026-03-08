Logo
Large banner

Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?

Аутор:

АТВ

08.03.2026

07:55

Коментари:

0
Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?

Данас се обиљежава 8. март - Међународни дан жена као сјећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. године и марш више од 15.000 жена у Њујорку, које су тражиле краће радно вријеме, боље плате и право гласа.

Први Дан жена обиљежен је 1909. године у САД декларацијом коју је донијела Социјалистичка странка Америке.

Зашто се обиљежава 8. март: Историја и значај Међународног дана жена

Сваке године 8. марта широм свијета обиљежава се Међународни дан жена, дан посвећен борби за права жена, равноправност полова и признање друштвених, економских и политичких достигнућа жена. Иако се данас често повезује са поклонима, цвијећем и честиткама, његови коријени су дубоко повезани са радничким покретом и борбом за боље услове рада и живот достојанствен за жене.

Почеци у радничким протестима

Поријекло обиљежавања 8. марта везује се за почетак 20. вијека, када су жене у индустријализованим земљама почеле масовније да се организују и протестују због лоших услова рада, ниских плата и недостатка политичких права.

Један од првих значајних догађаја био је протест радница текстилне индустрије у Њујорк 1908. године, када је више хиљада жена изашло на улице тражећи краће радно вријеме, боље плате и право гласа. Ови протести постали су симбол шире борбе за радничка и женска права.

Идеја о међународном празнику

Годину дана касније, 1909. године, у Сједињеним Америчким Државама је први пут обиљежен Национални дан жена. Идеја да овај празник добије међународни карактер појавила се 1910. године на конференцији социјалистичких жена у Копенхаген.

Тада је њемачка активисткиња Клара Цеткин предложила да се установи међународни дан посвећен борби за права жена. Њен приједлог прихватиле су представнице више од 17 земаља, чиме је постављен темељ за будуће обиљежавање.

Прво масовно обиљежавање

Први пут Међународни дан жена обиљежен је 1911. године у неколико европских земаља, укључујући Аустрију, Њемачку, Данску и Швајцарску. На протестима и скуповима учествовале су стотине хиљада људи који су захтијевали право гласа за жене, право на рад и заштиту од дискриминације.

Руски протести и избор датума

Датум 8. март постао је симболичан након догађаја у Петрограду 1917. године, када су жене изашле на улице тражећи „хљеб и мир“. Тај протест је покренуо низ догађаја који су довели до Фебруарске револуције у Русији 1917.. Након револуције, овај датум је прихваћен као дан посвећен женама.

Глобално признање

Током 20. вијека празник се постепено ширио широм свијета, а 1975. године Уједињене нације су званично почеле да обиљежавају Међународни дан жена, чиме је овај датум добио глобално признање.

Значај данас

Данас се 8. март обиљежава у више од стотину земаља. За многе представља прилику да се ода почаст женама у породици и друштву, али и подсјетник да борба за једнака права и даље траје. Питања једнаких плата, политичке заступљености, борбе против насиља над женама и једнаких могућности и даље су у центру пажње.

Иако је током година празник добио и симболичну и свечану димензију, његова суштина остаје иста – подсјећање на дугу историју борбе жена за равноправност и достојанство.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

8. март Дан жена

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

Друштво

Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

15 ч

8
Жељка Цвијановић

Друштво

Цвијановић: Одговорност, снага и посвећеност жена снажан темељ успјешног друштва

16 ч

0
Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

21 ч

0
Блокада превозника

Регион

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

21 ч

0

Више из рубрике

Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

Друштво

Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

15 ч

8
Жељка Цвијановић

Друштво

Цвијановић: Одговорност, снага и посвећеност жена снажан темељ успјешног друштва

16 ч

0
"Не могу да умрем док моја ћерка нема споменик": Ријечи баке Борке кидају душу

Друштво

"Не могу да умрем док моја ћерка нема споменик": Ријечи баке Борке кидају душу

16 ч

0
Драстичан пад одласка медицинара из БиХ у Њемачку

Друштво

Драстичан пад одласка медицинара из БиХ у Њемачку

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner